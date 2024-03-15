Спутниковая связь: FCC приняла "окончательные правила" по созданию нормативной базы в области спутниково-мобильной связи

15.03.2024, MForum.ru

В основе регулирования - подход под названием SCS (supplemental coverage from space - "дополнительного покрытия из космоса"). Об этом сообщает MobileWorldLive. Этот подход основан на формировании партнерств между операторами беспроводной связи и поставщиками спутниковых устройств для обеспечения покрытия в районах без наземной мобильной связи.

В FCC отмечают, что эти правила - "первый шаг в создании четких и прозрачных процессов для поддержки этих услуг". Операторы спутниковых услуг, вступившие в сотрудничество с наземными операторами связи, смогут запросить разрешение на эксплуатацию космических аппаратов "в определенном лицензируемом спектре с гибким использованием". Речь идет о частотах, выделенных для оказания услуг подвижной радиосвязи. Разрешение будет выдано при условии, если оператор спутниковой связи договорился об аренде частот наземного лицензиата в пределах заявленной географической зоны. Получив разрешение, оператор спутниковой связи сможет подключать клиентов операторов беспроводной связи за пределами обычных зон покрытия наземных сетей.

Председатель FCC Джессика Розенворсел заявила, что новые правила являются частью видения FCC "будущего единой сети". "Возможности огромны", - отметила она. "В этом решении мы объединяем спутниковую и беспроводную связь. Мы делаем это потому что их конвергенция обещает большее, чем каждый вид связи может достичь по-отдельности.

В правилах оговорены временные требования к поставщикам услуг наземной связи направлять все вызовы в службу экстренной помощи SCS, используя либо маршрутизацию на основе местоположения, либо специализированный колл-центр. FCC также собирается провести обсуждения тем общественной безопасности и защиты радиоастрономических служб.

На различных стадиях разработки находятся проекты оказания услуг спутниковой телефонной связи таких компаний, как Lynk Global, AST SpaceMobile и Starlink.

Чарльз Миллер, соучредитель и гендиректор Lynk Global, приветствовал новое регулирование FCC, заявив Mobile World Live, что "технология потенциально может помочь следующему миллиарду человек выбраться из бедности путем расширения доступа к мобильной связи по всему миру".

Мой комментарий: Актуальное и грамотное решение американского регулятора. Конвергентные сотово-спутниковые услуги обещают оптимальное сочетание практически неограниченного покрытия территории со спутников и качественных, надежных и высокоскоростных услуг беспроводной мобильной связи в населенных пунктах, обеспечиваемых наземными сетями.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь регулирование тренды

--