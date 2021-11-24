Фиксированный доступ: ШПД B2C - итоги 3q2021, оценки ТМТ Консалтинг

MForum.ru
24.11.2021,
По оценкам ТМТ Консалтинг, в 3q2021 количество абонентов ШПД в интернет в сегменте частных лиц в России достигло 34,3 млн, проникновение - 61%. Объем рынка оценивается в 37,1 млрд руб.
Итоги 3q2021 (рынок B2C, Россия)
Несмотря на небольшой прирост совокупной абонентской базы провайдеров, объем рынка в денежном выражении сократился на 1,1% по сравнению со 2 кварталом 2021 года. ARPU составил 361 руб., что на 4 рубля ниже, чем во 2 квартале 2021 года (365 руб.). Снижение ARPU от услуги фиксированного ШПД связано с увеличением проникновения конвергентных предложений, включающих, помимо ШПД и платного ТВ, услуги сотовой связи.
В целом рынок фиксированного ШПД в последние годы растет в первую очередь за счет подключения конвергентных продуктов, в то время как доля пользователей моно-продуктов продолжает сокращаться.
ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 3 квартала 2021 года формирует более 70% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в B2C-сегменте в России.
Крупнейшие российские операторы ШПД, 3 кв. 2021
*абоненты фиксированного ШПД в РФ (без учета GNC-Alfa)
Структура российского рынка ШПД, 3 кв. 2021
На московском рынке, где проникновение уже достигло 90%, заметного роста не наблюдается. Абонентская база близка к 4,4 млн, денежный объем рынка - 4,2 млрд руб. Крупнейшими операторами являются МТС (МГТС), «Ростелеком», «ВымпелКом», «Акадо».
Можно вспомнить, что было, например, по итогам 2q2016
Структура московского рынка ШПД, 3 кв. 2021
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теги: спутниковая связь VSAT телеком
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