Фиксированный доступ: ШПД B2C - итоги 3q2021, оценки ТМТ Консалтинг

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Фиксированный доступ: ШПД B2C - итоги 3q2021, оценки ТМТ Консалтинг

24.11.2021, MForum.ru

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По оценкам ТМТ Консалтинг, в 3q2021 количество абонентов ШПД в интернет в сегменте частных лиц в России достигло 34,3 млн, проникновение - 61%. Объем рынка оценивается в 37,1 млрд руб.

Итоги 3q2021 (рынок B2C, Россия)

 

 

Несмотря на небольшой прирост совокупной абонентской базы провайдеров, объем рынка в денежном выражении сократился на 1,1% по сравнению со 2 кварталом 2021 года. ARPU составил 361 руб., что на 4 рубля ниже, чем во 2 квартале 2021 года (365 руб.). Снижение ARPU от услуги фиксированного ШПД связано с увеличением проникновения конвергентных предложений, включающих, помимо ШПД и платного ТВ, услуги сотовой связи.

В целом рынок фиксированного ШПД в последние годы растет в первую очередь за счет подключения конвергентных продуктов, в то время как доля пользователей моно-продуктов продолжает сокращаться.

 

ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 3 квартала 2021 года формирует более 70% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в B2C-сегменте в России.

 

  • Лидерские позиции по показателям прироста абонентской базы в 3 квартале 2021 года сохранила компания МТС, число ее пользователей выросло на 83 тыс. (на 2,1%). Органический рост абонентской базы компании обеспечивают конвергентные тарифы, а также расширение присутствия за счет консолидации «Зеленой точки» (учитывается в составе МТС со 2 квартала 2021 года).
  • Количество ШПД-абонентов «ВымпелКома» увеличилось во 2 квартале на 31 тыс. (или 1,1%). Драйвером роста остаются конвергентные предложения компании.
  • Абонентские базы «Ростелекома» и «ЭР-Телекома» не претерпели заметного изменения по сравнению с предыдущим кварталом.

 

Крупнейшие российские операторы ШПД, 3 кв. 2021

 

 

*абоненты фиксированного ШПД в РФ (без учета GNC-Alfa)

 

Структура российского рынка ШПД, 3 кв. 2021

 

 

 

На московском рынке, где проникновение уже достигло 90%, заметного роста не наблюдается. Абонентская база близка к 4,4 млн, денежный объем рынка - 4,2 млрд руб. Крупнейшими операторами являются МТС (МГТС), «Ростелеком», «ВымпелКом», «Акадо».

Можно вспомнить, что было, например, по итогам 2q2016

 

 

 

 

Структура московского рынка ШПД, 3 кв. 2021

 

 

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теги: спутниковая связь VSAT телеком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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