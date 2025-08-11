Фиксированный доступ: Спрос на подключения к сетям фиксированной связи растет на фоне отключений мобильного интернета

MForum.ru
Спрос на подключение фиксированного доступа к интернету (домашнего интернета) этим летом вырос на 20% год к году - такие данные приводит Forbes со ссылкой на операторов. Это, в основном, влияние массовых отключений властями мобильного интернета в различных российских регионах со ссылкой на соображения безопасности.
Участники рынка по разному справляются с наплывом абонентов, если некоторые федеральные игроки начали предоставлять скидки (как, например, МТС, МегаФон, ЭР-Телеком и Транстелеком), то региональные не только не предлагают скидки, но некоторые даже повысили стоимость услуг (Алмател, Уфанет, Псковлайн), стараясь компенсировать рост инвестиций в подключение новых клиентов.
В Обществе защиты интернета (ОЗИ) подсчитали, что только в июле жители России столкнулись не менее, чем с 2099 отключениями интернета. Оценка финансовых потерь от таких отключений - порядка 26 млрд рублей.
По данным «ТМТ консалтинга» за первое полугодие 2025 года, лидером на рынке ШПД для частных клиентов являлся «Ростелеком» с долей 36%, на втором месте — МТС с 13%, «ЭР-Телеком» занимает третью позицию с 10%, четвертую — «Вымпелком» с 8%. Далее следуют ТТК, «Уфанет» и «Таттелеком». По итогам 1q2025 прирост абонбазы ШПД составил 2% гг, а динамика выручки - 7%. От второго и третьего кварталов можно ожидать еще большей динамики роста абонентской базы.
