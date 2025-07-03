Транспортные сети: МТС развернет на транспортной сети маршрутизаторы собственного производства

MForum.ru
03.07.2025,
МТС сообщает о разработке собственных сервисных маршрутизаторов типа BRAS / BNG для управления и агрегации пользовательским трафиком фиксированного интернета на транспортной сети. Программное решение собственное разработки, исполняемое на доступных серверах, призвано заменить оборудование зарубежных производителей. Разработка МТС прошла сертификацию, тестирование на действующей инфраструктуре - компания намерена масштабно переходить на него в различных регионах РФ.
ВRAS (Broadband Remote Access Server) - это функция устройства сервисной границы, обеспечивающая управление широкополосными подключениями. Она отвечает за проверку подлинности пользователей, авторизацию, учет трафика и выделение IP-адресов. BRAS обычно располагается на границе между сетью доступа и магистральной сетью оператора и выполняет функции AAA-сервера (Authentication, Authorization, Accounting).
BNG (Broadband Network Gateway) - узел сети, выполняющий функции распределения и коммутации пакетов данных в широкополосных сетях. Он объединяет функции маршрутизации, NAT (преобразование сетевых адресов), DHCP (динамическое распределение IP-адресов) и QoS (управление качеством обслуживания). BNG обеспечивает взаимодействие между абонентскими устройствами и сетью оператора, обеспечивая надежное и быстрое соединение. То и другое - оборудование сервисной границы.
После ухода из России основных вендоров сетевого оборудования - Cisco, Juniper и Huawei – технический блок МТС к концу 2024 года самостоятельно создал собственное решение – сервисные маршрутизаторы в виде программного обеспечения, которое устанавливается на широко распространенные сервера архитектуры х86.
В начале 2025 года компания получила на свой программно-аппаратный комплекс МТС-BNG сертификат соответствия в области связи и запустила несколько комплектов оборудования в тестово-коммерческую эксплуатацию в четырех регионах России: Амурской, Белгородской, Нижегородской и Челябинской областях.
Почему в МТС пришли к необходимости создать собственное решение?
«Такому оборудованию труднее всего найти замену, так как его на сети требуется немного, а предложение на рынке ограниченное. В итоге мы решили создать устройство своими силами, собрав сильную экспертную команду из собственных и привлеченных специалистов. За основу взяли идею с написанием ПО, которое можно установить на любое доступное серверное оборудование х86, чтобы не привязываться к конкретному поставщику железа», - рассказал директор департамента регионального транспорта и сетей корпоративных клиентов МТС Виктор Перов.
«При создании нашего решения мы провели масштабную аналитику, учли опыт инженеров, которые работали с аналогичным оборудованием, проработали вопросы интеграции с системами биллинга и мониторинга и на выходе получили готовый конкурентоспособный продукт. Комплексы МТС-BNG в ходе тестовой эксплуатации успешно приняли на себя коммерческий трафик пилотных регионов. Сейчас мы сосредоточены на расширении функционала, финишной отладке ПО и масштабировании нашего решения в различных регионах страны», - добавил Перов.
До конца 2025 года МТС планирует запустить свое решение в коммерческую эксплуатацию в 10 регионах: Астраханской, Владимирской, Вологодской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской областях и Ставропольском крае. В течение нескольких лет по мере устаревания иностранного оборудования комплексы МТС-BNG будут постепенно установлены на всей сети МТС.
Интересно, чего здесь больше - недоработали российские разработчики, не предложив рынку продукт, востребованный российскими операторами связи? Или в МТС хотят большего контроля над используемым оборудованием - пусть даже это обернется затратами на его разработку и поддержку?
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теги: транспортные сети фиксированный доступ ШПД МТС оборудование российское BRAS BNG
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