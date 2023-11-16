Транспортные сети: Swisscom начинает миграцию услуг на новую оптическую транспортную сеть

16.11.2023, MForum.ru

Единым поставщиком общенационального проекта Swisscom Newton выступает Nokia. Новая оптическая сеть поддерживает предоставление клиентам услуг с пропускной способностью сетей от 1 Гбит/с до 400 Гбит/с.

NEWTON - это сокращение от Next Evolution Wavelength, сеть уже построена, началась миграция на нее. В рамках ее создания было развернуто 22 магистральных объекта и 560 городских объектов.

Новая сервисно-ориентированная сеть будет передавать весь фиксированный и беспроводный трафик Swisscom. Трафик в сети агрегируется и управляется с задачей максимизации использования оптоволокна. В качестве особенности решения отмечается значительно более низкое энергопотребление.

Сеть основана на портфеле оптического сетевого оборудования, программного обеспечения и профессиональных услуг Nokia, включая платформу Nokia Photonic Service Engine (PSE)-V на базе семейства 1830 платформ мультиплексирования с разделением по длине волны / оптической транспортной сети (WDM/OTN) и линейки сетевых приложений WaveSuite.

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теги: сети фиксированной связи транспортные сети Nokia Швейцария Swisscom оптоволоконные сети

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