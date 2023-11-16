Транспортные сети: Swisscom начинает миграцию услуг на новую оптическую транспортную сеть

MForum.ru
16.11.2023,
Единым поставщиком общенационального проекта Swisscom Newton выступает Nokia. Новая оптическая сеть поддерживает предоставление клиентам услуг с пропускной способностью сетей от 1 Гбит/с до 400 Гбит/с.
NEWTON - это сокращение от Next Evolution Wavelength, сеть уже построена, началась миграция на нее. В рамках ее создания было развернуто 22 магистральных объекта и 560 городских объектов.
Новая сервисно-ориентированная сеть будет передавать весь фиксированный и беспроводный трафик Swisscom. Трафик в сети агрегируется и управляется с задачей максимизации использования оптоволокна. В качестве особенности решения отмечается значительно более низкое энергопотребление.
Сеть основана на портфеле оптического сетевого оборудования, программного обеспечения и профессиональных услуг Nokia, включая платформу Nokia Photonic Service Engine (PSE)-V на базе семейства 1830 платформ мультиплексирования с разделением по длине волны / оптической транспортной сети (WDM/OTN) и линейки сетевых приложений WaveSuite.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: сети фиксированной связи транспортные сети Nokia Швейцария Swisscom оптоволоконные сети
--
Публикации по теме:
29.10. [Новости компаний] Развитие сетей: 6G потребует подключения оптикой 100% базовых станций в Индии, сейчас проникновение оптоволоконных подключений достигает 38% / MForum.ru
02.02. [Новости компаний] Транспортные сети: МТС втрое нарастила пропускную способность транспортной сети в Московском регионе / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] Конспекты: Павел Архипов, "Элементная база и ПО для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN" / MForum.ru
10.07. [Новости компаний] 5G: В Verizon ставят на высокие технологии / MForum.ru
08.07. [Новости компаний] Качество услуг: МегаФон четвертый год подряд признан лидером по скорости мобильного интернета по версии Ookla / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru
09.11. [Новинки] Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru