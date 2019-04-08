Телеком: ВымпелКом развивает транспортные сети

08.04.2019, MForum.ru

Вымпелком в 2019 году планирует ввести более 1 Тбит/c дополнительной зарезервированной емкости на территории РФ под продажи операторам связи, 80% проекта уже реализовано, в мае планируют завершить стройку. Идет умощнение и обновление оборудования на магистральной сети, на зоновых каналах до ключевых точек стыка с заказчиками: операторами связи, контент-провайдерами, ЦОД и т.п. В компании за это направление отвечает Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО "ВымпелКом".

Также на сети ВымпелКом ставят дополнительные узлы для предоставления МГ-каналов по технологии L2 VPN. 63 новых роутера позволят организовать 10 гигабитные каналы между крупнейшими городами, с резервированием. Организуются новые пиринговые стыки с тем, чтобы приблизить к пользователям популярный контент. Объем потребления контента популярных видеохостингов растет на 33% в год вот уже два последовательных года.

Пресс-релиз компании.

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