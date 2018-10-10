Пресс-релизы: Huawei и China Mobile Hong Kong создадут транспортную сеть с прицелом на 5G

10.10.2018, MForum.ru

Гонконг, Китай – 4 октября 2018: Huawei и China Mobile Hong Kong Company Limited заключили соглашение о создании комплексной транспортной сети, рассчитанной на подключение 5G – она предполагает, как корпоративные выделенные линии, так и домашний широкополосный интернет. В результате компания China Mobile Hong Kong сможет предоставлять конвергентные услуги не только мобильной, но и фиксированной связи, а сам проект упрочит ее партнерские взаимоотношения с Huawei.

Компания China Mobile Hong Kong, дочернее предприятие China Mobile Limited, объединила усилия с Huawei, чтобы опробовать новую стратегию строительства сети и изучить сетевую архитектуру и эволюцию технологий в направлении 5G. Выбор в пользу разработки Huawei был сделан после серии тестов и функциональных испытаний – решение продемонстрировало превосходные технические характеристики и эксплуатационные показатели.

Благодаря архитектуре на базе сетевых решений, позволяющих анализировать цели и намерения пользователей (IDN-архитектуру), а также цифровой платформе uNetBuilder, комплексная транспортная сеть от компании Huawei, потенциально совместимая с технологией 5G (5G-ready), предполагает предельно широкий функционал – в том числе включает такие сервисы, как FlexE, Ethernet Virtual Private Network (EVPN), сегментарная маршрутизация (Segment Routing), 50GE на базе PAM4, OTN-система 200G для 96 длины волн и многое другое. В решении используется облачный движок Huawei (NCE), который обеспечивает комплексный унифицированный контроль и управление. Благодаря поддержке Huawei компания China Mobile Hong Kong сможет быстрее и эффективнее создать комплексную транспортную сеть, совместимую с технологией 5G.

Технология 5G станет стандартом связи в ближайшем будущем, и сотрудничество ведущих операторов связи с Huawei приближает ее повсеместное внедрение. Действуя в этом направлении, Huawei на основе своего богатого опыта в строительстве транспортных сетей 5G поможет China Mobile Hong Kong создать высококлассную комплексную транспортную сеть с высочайшим уровнем сервиса.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: пятое поколение Гонконг Huawei транспортные сети

+ +