Пресс-релизы: Huawei и TELUS развернули сеть по стандартам 3GPP в 5G Living Lab

28.06.2017, MForum.ru

Ванкувер, Канада – 23 июня 2017: Huawei и TELUS, самая быстрорастущая телекоммуникационная компания в Канаде, успешно завершили тестирование беспроводного соединения 5G с использованием глобальной платформы стандартов 3GPP.

Проект нацелен не только на демонстрацию более высоких скоростей передачи данных беспроводной связи, но также демонстрирует потенциал технологии 5G как базы для развития технологий «умный дом» и «бизнес завтрашнего дня». В течение ближайших трех лет технология 5G будет активно развиваться и повсеместно внедряться, а скорость передачи данных будет в 200 раз выше, чем в существующих сетях LTE.

Пилотный проект сети был создан, чтобы отражать реальную связь «точка-многоточка» через коммерческое оборудование центрального офиса и транспортные сети. Сетевое оборудование основано на базовых технологиях 3GPP 5G на частоте 28 ГГц, однако стандартизация 5G будет завершена только к началу 2018 года.

«Мы очень гордимся тем, что профессионализм и опыт, приобретенные Канадой, сыграли значимую роль в глобальном исследовании и внедрении технологии 5G. Этот прорыв поможет TELUS в разработке 5G-приложения и развитии экосистемы 5G для создания новых возможностей, которые сделают жизнь в нашем постоянно меняющемся цифровом обществе более комфортной», - говорит Эрос Спадотто (Eros Spadotto), исполнительный вице-президент по технологической стратегии TELUS.

Пилотный проект стал частью 5G Living Lab – лаборатории, основанной TELUS и Huawei в Ванкувере, где обе компании с 2015 года проводят испытания технологий следующего поколения в режиме реального времени. Living Lab играет важную роль в глобальном развитии 5G: она позволила совершить несколько серьезных технологических прорывов. В прошлом году на базе лаборатории были достигнуты невероятные скорости передачи данных в 30 Гбит/с в контролируемой среде; кроме того, в центре Ванкувера была успешно развернута гетерогенная среда (HetNet). Она обеспечила реальное соединение между точкой и многоточечным подключением с низкой задержкой и надежностью, необходимыми для реализации следующего поколения сервисов для дома.

Эти принципиально новые испытания закладывают основу для 5G, стандарта, который позволит использовать следующие технологии: беспилотные автомобили; «Умный город»; инновации в здравоохранении; устройства и службы, работающие за счет быстрых и надежных беспроводных соединений.

«Это достижение – важный шаг в развитии наших исследовательских усилий, связанных с разработкой стандарта 3GPP 5G для создания и развертывания унифицированных сетей 3GPP 5G по всему миру. Проведение этого успешного испытания в Канаде демонстрирует новые возможности в области инноваций 5G», - комментирует д-р Вэнь Тун (Dr. Wen Tong), научный сотрудник Huawei и технический директор Huawei Wireless, Исследовательского центра в Канаде.

Предполагается, что коммерческая эксплуатация беспроводной технологии 5G начнется в 2020 году, однако клиенты TELUS, живущие в Ванкувере, смогут раньше других получить доступ к передовым беспроводным технологиям благодаря результатам, полученным 5G Living Lab.

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:

"28 ГГц - один из перспективных частотных диапазонов для развертывания 5G. О планах активного использования диапазона 28 ГГц заявляли, в частности, Япония и Южная Корея (выделен диапазон 26.5-29.5 ГГц для тестов 5G. Предварительные испытания с использованием диапазона 27.5 - 28.28 ГГц планируются в Токио, Япония, начиная с 2017 года. В расширенных масштабах полевые испытания намечены на 2018-2019 годы.



В Южной Корее запланированы тесты в диапазоне 28 ГГц во время Олимпиады 2018 года компаниями SK, KT и LG U+ с выделением по 1 ГГц на оператора. Тестовая сеть KT будет развернута в диапазоне 28 ГГц, планируется применение технологии виртуализированного радиодоступа vRAN и виртуализированного ядра (кора 5G) компании Ericsson.



Интересуются диапазоном 28 ГГц применительно к 5G также в Северной Америке - в США, где выделены диапазоны 27.5 - 28.35 ГГц и Канаде. В США с частотами 28 ГГц экспериментируют Verizon и AT&T. Verizon запланировал коммерческий запуск 5G в 28 ГГц еще до конца 2017 года.



В Европе для опытов выделены частоты чуть ниже - 24.25-27.5 ГГц - в 28 ГГц есть проблемы совместимости со станциями наземной космической связи.

Qualcomm анонсировал модем Snapdragon X50 5G с поддержкой диапазона 28 ГГц, сэмплирование обещано в 2H2017, первые коммерческие продукты - с 2018 года.

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