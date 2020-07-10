5G: В Verizon ставят на высокие технологии

10.07.2020, MForum.ru

Американский оператор Verizon завершил первую успешную сессию с использованием ядра 5G SA. Во второй половине 2020 года оператор планирует начать перевод трафика передачи данных на новое ядро, полная коммерциализация ожидается в 2021 году. Сеть 5G SA Verizon создается по изначально облачной виртуализированной контейнеризованной архитектуре, что позволяет рассчитывать на достижение новых уровней автоматизации, гибкости и адаптивности. В частности можно выполнять автоматизированное реконфигурирование сети.

Кроме того, Verizon и Ericsson на прошлой неделе провели испытания жизнеспособности концепции использования IAB (Integrated Access Backhaul - интегрированной опорной сети). Это решение позволяет развертывать 5G Ultra Wideband (5G сеть оператора в миллиметровом диапазоне n251 28 ГГц) без необходимости обеспечения каждой базовой станции оптоволоконным подключением. Вместо этого IAB обеспечивает беспроводный канал подключения к ядру сети с использованием диапазона миллиметровых волн в котором Verizon располагает полосой 400 МГц.

Как известно, основная проблема сетей 5G с использованием диапазона 28 ГГц - это небольшой радиус покрытия сот и слабая проникающая способность радиоволн этого диапазона. Развертывание такой сети требует от оператора больших инвестиций как в RAN, так и в транспортные сети. Решение IAB, это возможность строить сеть 5G в миллиметровом диапазоне частот дешевле, но без потери ее великолепных качеств - гигабитных скоростей и большой емкости. Переход к 5G SA обеспечит в дополнение к этому еще и низкие задержки распространения сигнала.

Сети 5G многофункциональны и могут строиться с использованием различных подходов и частот. В Verizon, судя по всему, настроены на то, чтобы взять от технологии 5G все и по-максимуму, в частности, добиваясь максимальных скоростей и емкости на фоне минимальных задержек. Любопытный, но очень дорогостоящий подход, доступный операторам только в странах, где население достаточно обеспечено, чтобы оплатить пользование такой инфраструктурой связи и беспроводного интернета.

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