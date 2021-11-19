Конвергентные услуги: Tele2 созрел для конвергента - в Москве и в Туле

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Конвергентные услуги: Tele2 созрел для конвергента - в Москве и в Туле

19.11.2021, MForum.ru

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Tele2 предлагает клиентам подключить домашний интернет к своему действующему мобильному тарифу и настроить оптимальную скорость.

 

 

Верный ход оператора, хотя и запоздалый. Все уже знают и конкуренты Tele2 уже проверили масштабной практикой, что конвергентные абоненты заметно лояльнее мобильных, что их время жизни на порядок выше.

Что же, пусть и запозданием и в ограниченных по географии масштабах, но и Tele2 начал предлагать конвергент. Пока что услуга стала доступна в Московском регионе и в Тульской области. Фиксу, понятное дело, обеспечивает Ростелеком.

Новое решение доступно не всем, а лишь на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн», «Премиум», «Игровой» и «Безлимит». Интересный нюанс - возможность выбрать скорость фиксированного подключения.

Оборудование для подключения можно приобрести самостоятельно, либо у Tele2, за полную стоимость или в рассрочку на 1 или 2 года.

Заявку на подключение можно подать не только в салоне, но и через сайт или мобильное приложение. Придется проверить адрес на наличие технической возможности подключения.

В общем, все правильно сделали, странно, что так долго к этому шли.

Пресс-релиз Tele2

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теги: Tele2 конвергент конвергентные услуги Москва Тульская область Московская область Московский регион

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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