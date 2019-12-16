Связь в России в 2019 году стала менее доступной

16.12.2019, MForum.ru

Информационно-аналитическое агентство Content Review публикует результаты исследования тарифов операторов РФ и рассчитанный на их основе индекс доступности связи по итогам 2019 года.

В ходе исследования были зафиксированы тарифы восьми операторов во всех регионах РФ. По сравнению с декабрем 2018 года средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 6% с 255 до 270 рублей. Прогноз, данный агентством Content Review в декабре 2018 года, касавшийся подорожания услуг связи из-за введения безлимитных тарифов, повышения НДС и необходимости компенсировать затраты на реализацию новых законов оправдался. В 2020 году рост продолжится.

Индекс доступности связи в РФ по сравнению с декабрем 2018 года увеличился с 5,9 до 6,4, что означает, что россияне стали тратить на услуги мобильной связи чуть больший процент своего ежемесячного дохода. Это связано в том числе и с замедлением роста доходов населения, в прошлом именно он компенсировал последствия подорожания тарифов. При этом связь стала доступнее в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, тогда как в Центральном федеральном округе индекс подскочил сразу на 2,3 балла, что означает серьезное снижение доступности связи.

«Операторы проводят корректировку тарифов в сторону их повышения несколько раз в год, и если в прошлые периоды мы наблюдали некоторое снижение тарифов к лету, то начиная с 2018 года тарифы только растут. Это результат ценовых войн, развязанных участниками рынка в отдельных регионах, что значительно ударило по выручке операторов», — комментирует руководитель Content Review Сергей Половников. — «Операторы упустили возможность безболезненно отказаться от безлимитных тарифов и теперь находятся в ловушке: избыточная ценовая конкуренция в прошлом приводит к необходимости повышать цены, а безлимитные тарифы значительно снизили возможности операторов диверсифицировать тарифную линейку».

Как мы считали

Методология исследование не меняется с 2017 года. В расчет принимаются наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматриваются тарифы четырех федеральных операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. В Республике Крым рассматриваются тарифы операторов Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл». Из этих данных вычисляется средняя стоимость тарифа для каждого из регионов РФ. Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по данным РосСтата РФ за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.

Где связь доступнее?

Регионы с самой доступной мобильной связью для населения с учетом средней заработной платы и тарифов на мобильную связь:

Ямало-Ненецкий АО Ханты-Мансийский АО Сахалинская область г. Москва Магаданская область

Регионы с наименее доступной мобильной связью:

84. Республика Дагестан

83. Кабардино-Балкарская Республика

82. Карачаево-Черкесская Республика

81. Чеченская республика

80. Республика Ингушетия

Семейные тарифы экономят россиянам до 47% затрат на связь В ходе исследования Content Review, проведенного в ноябре 2019 года, выяснилось, что семейные и конвергентные тарифы, включающие сразу несколько услуг за одну абонентскую плату, позволяют экономить до 47% семейных затрат на связь. Наибольшую экономию получают жители Хабаровского края, тогда как жители 12 регионов не имеют доступа к конвергентным и семейным тарифам.

Связь в 2020 году подорожает

Согласно прогнозу Content Review, операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18 процентов. Рост тарифов на связь будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию пакетов «закона Яровой» и «суверенного интернета».

Индекс доступности связи по регионам РФ (декабрь 2019 года), (чем ниже индекс, тем доступнее услуги связи)

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