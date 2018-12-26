Телеком: Топ-50 стран по стоимости мобильного интернета

26.12.2018, MForum.ru

Информационно-аналитическое агентство Content Review представило результаты исследования тарифов на услугу мобильного интернета в 50 странах мира. В ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Наиболее дешевый мобильный интернет в Румынии, Россия – 8-я.

Основные моменты:

• средняя мировая стоимость 1 гигабайта мобильного интернета составила 269,3 рубля, в России – 55,5 рубля (280,49 и 65,2 рубля в мае 2018 года соответственно)

• Россия вошла в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом, сохранив 8 место

• российские операторы вошли в топ-35 по самой низкой стоимости мобильного интернета среди 136 операторов из 50 стран мира

• на стоимость гигабайта влияют следующие факторы:

увеличение пакетов мобильного трафика с одновременным снижением их стоимости



введение безлимитных тарифов



волатильность национальных валют



конкуренция на рынке



размер страны

Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком от 4 гигабайт и выше. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на 22 декабря 2018 года. Список стран не менялся с 2016 года, когда была выпущено первое исследование, и отражает топ-стран по размеру ВВП. Исключение составляет Венесуэла, которую в этом исследовании из-за продолжительного финансового кризиса заменила Румыния.

«Мобильный интернет стал основной услугой мобильных операторов, что незамедлительно отразилось на цене гигабайта. При этом, операторы стали уделять больше внимания ценообразованию и в ряде стран стоимость гигабайта выросла, тогда как на рынках с избыточной емкостью LTE-сетей произошла обратная коррекция цен. В России трафик дешевеет, однако уже в следующем году эта тенденция может измениться», - объясняет Сергей Половников, руководитель Content Review и автор исследования.

Безлимитные тарифы присутствуют в небольшом количестве стран, при этом «безлимитность» ограничивается как по количеству трафика, доступного на максимальной скорости, так и по скорости доступа.

В большинстве стран мира, рассматриваемых в исследовании, операторы продолжили предлагать абонентам опции, отменяющие тарификацию трафика на ряд приложений (соцмедиа, видео и т.д.), но и не отказываются от классического деления на «дневной» и «ночной» трафик. В ряде стран сайты операторов уже содержат информацию о скором запуске 5G.

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теги: аналитика мобильный интернет тарифы

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