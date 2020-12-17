Связь в метро: Билайн обеспечил покрытие 4G/LTE на всех станциях московского метро

MForum.ru
17.12.2020,
Билайн продолжает работы по модернизации и расширению сети связи в Московском метрополитене. Пройден очередной этап - покрытие 4G/LTE появилось на всех станциях метро, а также на большей части прилегающих к ним тоннелей.
По данным Билайн.Аналитика мобильный трафик в метро продолжает расти - по итогам ноября 2020 года пользователи Билайн скачали в 2.5 раза больше контента, по сравнению с ноябрем прошлого года. Учитывая, что в целом по сети трафик вырос на 60%, можно отметить, что значительное улучшение качества сети Билайн в метро привело по сути к реализации отложенного спроса - абоненты наконец получили возможность получать во время поездки столько трафика, сколько они давно хотели.
На сегодняшний день 93% клиентов компании во время поездок в метро активно используют мобильный интернет для просмотра видео, общения в социальных сетях и прослушивания музыки. Если бы операторам сотовой связи в свое время не чинили преград, ради проталкивания проекта "бесплатного Wi-Fi" в метро, услуги сотовых провайдеров предоставлялись бы с куда более высоким качеством и все предшествующие годы. Теперь вот очередная заминка - уж в метро, где нет спутниковой связи, которой могут помешать операторы сотовой связи, 5G ничто не мешает разрешить запускать. Но нет, до этой простой идеи регулятор не додумался.
Билайн в своей сети в метро использует уже три различных частотных диапазона, LTE1800, LTE2100 и LTE2600, и режим агрегации частот. Пиковая скорость загрузки данных на смартфон может составлять до 300 Мбит/c.
По итогам ноября 2020 года Билайн увеличил свою инфраструктуру в метро примерно в 3 раза по сравнению с уровнем на конец 2019 года. За это время в подземке построено более 1 тысячи новых базовых станций.
Работы по масштабной модернизации сети Билайн в метро планируется завершить в 1q2021. К этому времени, как ожидается, услуга мобильного доступа к интернет в метро Москвы станет бесшовной. Сеть Билайн в московском метро построена на базе оборудования китайской компании Huawei.
Очередная приятная и важная веха, подтверждающая слова гендиректора "Вымпелком" Александра Торбахова - "Билайн выздоравливает!"
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теги: Вымпелком Билайн Huawei развитие сетей связь в метро
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