В Content Review оценили фиансовые последствия пандемии для операторов

MForum.ru

В Content Review оценили фиансовые последствия пандемии для операторов

22.06.2020, MForum.ru

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В информационно-аналитическом агентстве Content Review оценили финансовый ущерб, с которым столкнулись операторы мобильной связи из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, введенного в России и в других странах. Оценка агентства - потери составили порядка 30 млрд руб. в виде прямых убытков и непредвиденных расходов. Более других пострадали розница и доходы от роуминга. Это уже произошло, но этим потери не ограничатся - по итогам года потери операторов "большой четверки" могут составить до 140 млрд рублей или 9-11% выручки.

Операторы будут по-разному отражать потери 1H2020 в своей отчетности, кто-то покажет их раньше, кто-то разнесет на разные кварталы.

Хотя официально периодом пандемии считаются март, апрель и май 2020 года, операторы начали ощущать ее негативное влияние еще в феврале 2020 года, а последствия от режима самоизоляции будут ощущаться, минимум, до конца 2020 года, - уверены в Content Review. И слово, минимум, безусловно к месту.

Общая оценка потерь выглядит вполне реалистичной, хотя сейчас мы еще не знаем, как будет развиваться пандемия, в частности, не возникнет ли необходимость в повторном введении режима самоизоляции или возвращении ряда ограничений на перемещения и контакты из-за высокого числа тяжелых заболеваний типа пневмонии.

Какие факторы, негативно влияющие на выручку, указывают в Content Review?

Повышение объёма потребляемых услуг не приведёт к увеличению выручки операторов в связи с тем, что пакетные тарифы, на которые операторы перешли несколько лет назад, предоставляли избыточное количество услуг и, как следствие, даже при повышении потребления услуг абонентам не приходилось переходить на более дорогие тарифы. Это так, а вот операторам возможно придется дополнительно инвестировать в расширение своих сетей, приобретение лицензий и каналов, чтобы справляться с ростом нагрузки. Выручка розничных сетей мобильных операторов продолжит снижаться под влиянием снижения покупательской способности населения, а также из-за внедрения удалённой идентификации абонентов при регистрации новых SIM-карт, что снижает возможность продажи новым абонентам дополнительных товаров и услуг во время посещения салонов связи.

Можно также предположить, что это заставит операторов снижать число салонов в своих сетях за счет наименее рентабельных магазинов, что еще более ограничит возможности этого канала обеспечивать поток выручки.

Выручка от услуг роуминга по итогам года снизится в несколько раз, даже после открытия границ и начала туристических поездок количество граждан, выезжающих из страны, будет незначительным. Восстановление туристического потока до показателей 2019 года может занять несколько лет.

Говоря о непредвиденных расходов операторов, в Content Review выделяют следующие факторы:

  • необходимость перевода сотрудников на удалённую работу, снабжения их техническими средствами и связью;
  • необходимость обеспечения соблюдения требований властей по санитарной обработке автопарка, а также обеспечения необходимыми средствами санитарной защиты инженерного состава, занятого в работах по модернизации и обслуживанию сети;
  • волатильность курса национальной валюты привела к увеличению расходов по контрактам с зарубежными поставщиками сервисных услуг, необходимых для обеспечения работы сети;
  • перенос сроков оплаты услуг связи, операторы не отключали услуги связи даже в том случае, если абонент не внёс оплату; реализация поддержки граждан, оставшихся за рубежом, операторы предоставили бесплатный доступ к горячим линиям, а также запустили для этих категорий абонентов особые условия предоставления услуг;
  • реализация инициативы бесплатного доступа к социально значимым ресурсам, а также запуск операторами специальных предложений для абонентов: организация онлайн-концертов, бесплатный доступ к фильмам и иному контенту на операторской площадке и проч.; режим самоизоляции и объявление нерабочих дней привело к приостановке деятельности предприятий и, как следствие, значительному снижению потребляемых ими услуг связи, в частности, предоставления Wi-Fi, использования облачный телефонии и проч.

Ситуация с роумингом заслуживает отдельного внимания.

Режим самоизоляции фактически обнулил выручку операторов от международного роуминга. К этому негативному экономическому эффекту добавилось обнуление выручки от въездного роуминга, когда услугами российских операторов пользовались туристы из других стран. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2019 году Россию с туристическими целями посетило 5,1 миллиона человек. Также в оценке Content Review учитывалась специфика договорных отношений операторов с зарубежными роуминговыми партнёрами. Она заключается в том, что для снижения стоимости роуминга российские операторы зачастую обязуются оплачивать гарантированные объёмы услуг партнёрам. В условиях, когда услуги не могут быть востребованы из-за закрытия границ и обнуления туристического потока, договорные обязательства продолжали выполняться. Помимо этого, операторы столкнулись и со снижением роуминговой выручки внутри России в корпоративном секторе и сфере «интернета вещей».

Как практические всегда, можно поспорить с цифровыми оценками, но в целом, перечисленные факторы убедительно показывают - индустрии мобильной связи России пандемия обходится очень дорого. И если вы слышите безапелляционные заявления о том, что "в отличие от других отраслей отрасль связи почти не пострадала", знайте, что вам лгут.

Напрашивающийся вывод из вышесказанного таков - операторы будут стараться заместить выпавшие доходы и компенсировать неожиданные расходы новыми доходами. Разумеется, они будут пытаться сформировать новые потоки доходов за счет запуска каких-то новых услуг, выхода в новые сегменты рынка. Но этого не будет достаточно, особенно с учетом того, что их упрямо не пускают в 5G, где как раз можно было бы рассчитывать на возможность формирования новых потоков доходов от вертикальных индустрий. Так что операторы неизбежно вынуждены будут, в том числе, задействовать старый и столь нелюбимый абонентами путь прямого повышения цен на свои услуги, что в условиях беднеющего населения страны будет ощущаться болезненно все большим числом людей. Но морально к этому стоит быть готовыми.

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теги: аналитика пандемия последствия пандемии финансы 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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