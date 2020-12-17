Кадры: Хачатур Помбухчан - новый исполнительный директор МегаФон

17.12.2020, MForum.ru

Решение о его назначении на должность исполнительного директора принял Совет директоров МегаФона. Окончательно решение о назначении должно будет принять еще собрание акционеров компании в январе 2021 года, но вряд ли кто-то сомневается в результатах этого голосования.

В компании Хачатур Помбухчан займется вопросами развития и повышения операционной эффективности бизнеса. Рапортовать г-н Помбухчан будет непосредственно Геворку Вермишяну, генеральному директору компании. Хачатур Помбухчан входит в Совет директоров МегаФона и занимает должность коммеческого директора "ЮэСэМ Телеком",

«В этом году пандемия внесла заметные изменения в нашу работу и еще раз продемонстрировала необходимость быстро реагировать на внешние вызовы, менять подходы, чтобы предлагать клиентам самые актуальные решения и продукты. Усиление управленческой команды МегаФона полностью отвечает этим задачам. Понимание специфики нашей компании и при этом большой опыт Хачатура Помбухчана в смежных отраслях позволит нам быть еще эффективнее, видеть новые возможности для развития и трансформации», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Биографическая справка

Хачатур Помбухчан в 1996 году окончил факультет прикладной математики Кубанского государственного университета, а в 2000 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учёт и аудит».

В течение десяти лет с 2008 по 2018 годы был финансовым директором ПАО «Магнит», и в 2018 году возглавил компанию. В 2018-2019 годах был членом Совета директоров ООО Городской супермаркет» - сети «Азбука вкуса». Кроме того, с февраля 2020 года входит в совет директоров компании DTS Retail.

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