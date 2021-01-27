Регулирование: Вьетнам готовится к отказу от GSM

MForum.ru
27.01.2021,
Во Вьетнаме выпустили постановление, запрещающее производство и импорт телефонов 2G и 3G с начала июля 2020 года, сообщает Vietnam News.
Новые правила Министерства информации и коммуникаций Вьетнама позволяет производить или импортировать в страну только смартфоны 4G и 5G. Запрет не случаен, во Вьетнаме намерены отключить сети 2G/GSM в первом квартале 2022 года.
С 1 июля 2020 года нельзя будет не только производить и импортировать телефоны 2G и 3G, но и торговать ими. Речь, конечно, не о перепродажах, когда один человек хочет купить аппарат у другого, например, для коллекции, а о продажах новых смартфонов.
Во Вьетнаме вообще очень хотят перевести всех жителей на пользование смартфонами, поставлена цель добиться этого к 2025 году и новый запрет безусловно сильно упростит задачу.
Недовольных будет много. По данным GSMA Intelligence, на конец декабря 2020 года только 21% из 154 млн мобильных подключений во Вьетнаме обслуживали сети LTE. Проникновение смартфонов растет, но не очень быстро, на конец 2020 года оно достигло 61,4%, годом ранее было 53,7%.
В 2020 году крупные операторы Viettel, Mobifone и Vinaphone протестировали коммерческие услуги 5G в некоторых районах двух крупнейших городов страны - Ханоя и Хошемина, используя временные лицензии. Тесты были завершены весной 2020 года, планировались запуски сетей 5G летом, но пришла пандемия.
Тем не менее, вряд ли можно сомневаться в том, что в 2021 году сети 5G все же будут запущены во Вьетнаме.
Источник: mobileworldlive.com
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теги: телеком Вьетнам регулирование отключение сетей отключение GSM
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