Маркетинг: Ericsson догнал Nokia по объемам продаж телеком оборудования, но Huawei все еще далеко впереди

MForum.ru
15.03.2021,
Рынок телеком оборудования в 2020 году дал хорошо заработать всем его основным участникам, при этом китайская Huawei все еще лидирует, несмотря на крестовый поход, который объявила против нее администрация США. Такими оценками делятся аналитики Del'Oro.
В частности, по оценкам Dell'Oro годовая выручка выросла на 7% по итогам года, что позволяет говорить о том, что 2020 год был лучшим годом по показателю выручки за период 2012-2020 включительно.
Huawei, Ericsson и ZTE нарастили свои доли рынка, тогда как Nokia и Cisco потеряли в выручке, что позволило Ericsson сравняться с Nokia, причем обе эти компании значительно отстают от Huawei.
Доли рынка оборудования телеком инфраструктуры распределились между 6 крупнейшими производителями следующим образом (оценка Dell'Oro):
Как Ericsson, так и Nokia улучшили свои позиции на рынке RAN за пределами Китая, объем рынка решений ядра сетей мобильной связи и RAN обеспечил примерно половину от всего объема рынка телеком оборудования, оцениваемого в $90-$95 млрд по итогам 2020 года. Конечно, на результатах этих компаний положительно сказались меры США и ближайших союзников этой страны, выразившиеся в отказе от закупок решений Huawei и ZTE.
В 2020 году росту объемов продаж телеком оборудования способствовала так называемая пандемия, которая привела к заметному росту спроса на наращивание пропускной способности сетей в ряде стран и рыночных сегментов. Аналитики Dell'Oro с оптимизмом прогнозируют продолжение роста и в 2021 году, ожидая, что выручка производителей телеком оборудования вырастет еще на 3%-5%.
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теги: телеком аналитика мировой рынок телеком оборудования маркетинг вендоры
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