Микроэлектроника: Санкции США в отношении технологии RISC-V играют на руку Китая

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Микроэлектроника: Санкции США в отношении технологии RISC-V играют на руку Китая

08.02.2024, MForum.ru

В очередных попытках затруднить доступ Китая к передовым технологиям в области микроэлектроники политики Вашингтона давят на президента Байдена с тем, чтобы он запретил американским компаниям и персоналу сотрудничать с китайцами в области технологий RISC-V. Stanley Chao, автор колонки в South China Morning Post, уверен, что это подорвет позиции США в области микроэлектроники, нанесет ущерб американским хайтек компаниям и в конечном итоге поможет Китаю приблизиться к технологическому и геополитическому паритету с США.

 

 

С момента создания архитектуры RISC-V в 2010 году было продано более 10 млрд чипов с открытой архитектурой набора команд, которые встраивались в самые разные изделия - от смартфонов до кухонной техники. ПО не принадлежит какой-то одной организации. Им управляет базирующаяся в Швейцарии некоммерческая организация RISC-V International, в которую входят более 4 тысяч компаний (включая Qualcomm, Google, Huawei и Tencent), которые сотрудничают в области выработки технических спецификаций RISC-V. 

Поскольку в Китае уже разрабатывают, выпускают и используют чипы RISC-V, санкции США только усилят эту динамику. В Китае делают ставку на геополитически нейтральную RISC-V с открытым исходным кодом, как средство вырваться из под контроля США в отношении передовых чипов. Китаю развитие RISC-V сулит технологическую самодостаточность. Если представленность США в RISC-V International уменьшится, это оставит Китай самым влиятельным участником партнерства, позволит Китаю устанавливать технические стандарты RISC-V в своих интересах. Американские компании, оставшись в изоляции, еще более ослабнут в части влияния на установление международных стандартов.

Китай уже создал мощную экосистему RISC-V. В этой стране действует более 300 компаний, разрабатывающих продукты с использованием RISC-V, на ее долю приходится более половины чипов RISV-V, поставляемых по всему миру. Китай уступает только США по количеству высокотехнологичных стартапов и рабочей силы, сосредоточенной на разработках RISC-V. К 2030 году Китай вполне способен обогнать США. Выход США из RISC-V еще более усилит превосходство Китая. 

Когда я работал в Kingston Technology, мы стремились присоединиться к различным международным комитетам по стандартизации и возглавить их. Это помогало нам оказывать влияние на следующее поколение стандартов в нашу пользу. Наши готовые капитальные затраты, прогнозы доходов и найм персонала часто зависели от того, как эти комитеты корректировали производственные и технические спецификации. Тем же занимались южнокорейские, тайваньские и материковые китайские фирмы. 

Конечно, США не хотели бы выходить из RISC-V в одиночку. Как и в случае с санкциями в области производственного оборудования, Вашингтон несомненно потребует, что бы ЕС, Япония и Южная Корея тоже согласились с этим решением. Нет сомнений в том, что Nokia, NXP, Sony и Samsung наверняка будут возражать - они вложили в развитие RISC-V значительные средства и надеются получить выручку от развития соответствующей технологической экосистемы, объем которой по прогнозам к 2030 году достигнет $100 млрд, что составит 25% мирового рынка SoC. 

Американские компании окажутся в невыгодной ценовой позиции. Они потеряют технические преимущества, которые предлагает RISC-V: более быстрые циклы разработки, лучшую производительность и сниженное энергопотребление. Не стоит забывать и того, что RISV-V полностью бесплатен, тогда как Arm и Intel взимают от $1 млн до $10 млн в виде лицензионного сбора и еще до 2% за каждый чип. В 2023 году доход Arm от этих сборов превысил $2.6 млрд. 

Если Китай получит безраздельный контроль над RISC-V, китайские фирмы могут стать мировыми лидерами в области производства продуктов следующего поколения для ряда важных направлений, включая бытовую электронику, автомобилестроение и аэрокосмическую промышленность. 

Вашингтону придется изобрести очень убедительные аргументы в пользу того, что RISC-V - это явная и реальная угроза нацбезопасности. В основном RISC-V на сегодня задействовали в смартфонах, автомобильной электроники, кухонной технике. Впрочем, чем далее, тем чаще RISC-V пробуют применять в вычислениях ИИ, Google и Qualcomm намерены совместно разрабатывать носимые устройства RISC-V. 

Даже если будут выявлены обоснованные опасения по поводу безопасности RISC-V, такие компании как Intel, Google и другие сделают все возможное, чтобы гарантировать защиту от шпионажа. Это может затруднить применение RISC-V в военных целях.

Возможно негативное воздействие и на сотрудничество США с союзниками. Им придется делать очередной неприятный выбор - поддерживать ли США даже с потерями для себя, отказываясь от многообещающей технологии.  

В общем, это решение США, если будет принято, станет очередным примером "выстрела себе в ногу". 

--

Комментарий Алексея Бойко, аналитика агентства MForum Analytics:

Я вполне разделяю логику Stanley Chao, не согласен только в части, что можно затруднить применение RISC-V в военном сегменте - такие применения неизбежны. И если американские (и союзников) санкции в области производственного оборудования, если бы их не вводили слишком поздно, долго и медленно, могли бы быть эффективными, ограничивая китайские производственные возможности, то отказ от участия в стандартизации RISC-V в составе глобального сообщества, заметно ударит прежде всего по позициям США и союзников. Момент упущен, Китай уже вполне компетентен в этой архитектуре команд, сохранится в ней и участие разработчиков из ряда других стран, что позволит Китаю получать бенефиции от этого сегмента рынка микропроцессоров. RISС-V создавалась под глобализацию мира и загнать этого джинна в бутылку предлагаемыми мерами уже вряд ли получится. 

--

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теги: тренды микроэлектроника геополитика и микроэлектроника RISC-V

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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