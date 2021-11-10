Микроэлектроника: Микрон изготовил экспериментальную партию RISC-V микропроцессора МК32 АМУР

MForum.ru
10.11.2021,
Сегодня о выходе экспериментальной партии российского процессора RISC-V МК32АМУР, разработанного НИИМА Прогресс, сообщают Микрон, НИИМА Прогресс и Технополис Москва.
Характеристики процессора можно найти на сайте Микрон.
Ядро:
Память:
Криптозащита:
Там же предлагается записаться на предстоящий ознакомительный семинар, где специалисты предприятия обещают подробнее рассказать про новинку МК32 АМУР и ответить на интересующие вопросы.
У Микрон готова и базовая отладочная плата для модулей с микроконтроллером МК32 АМУР
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теги: микроэлектроника российские микропроцессоры Микрон НИИМА Прогресс
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