Микроэлектроника: Микрон изготовил экспериментальную партию RISC-V микропроцессора МК32 АМУР

10.11.2021, MForum.ru

Сегодня о выходе экспериментальной партии российского процессора RISC-V МК32АМУР, разработанного НИИМА Прогресс, сообщают Микрон, НИИМА Прогресс и Технополис Москва.

Характеристики процессора можно найти на сайте Микрон.

Ядро:

RISC-V 32-бита, 32 регистра, с умножителем, отладчиком JTAG и контроллером прерываний.

Интерфейсы:

2 порта SPI;

1 порт SPI Flash (QSPI);

2 порта I2C;

2 порта UART;

2 16-ти разрядных порта ввода-вывода общего назначения (GPIO);

1 8-ми разрядный порт ввода-вывода общего назначения (GPIO).

Память:

ОЗУ: 16 КБ;

ППЗУ: 8 КБ;

Однократно-программируемая память 256 бит.

Криптозащита:

Блок вычисления контрольной суммы (CRC);

Ускоритель симметричной криптографии: ГОСТ Р 34.12-2015 и AES 128.

Там же предлагается записаться на предстоящий ознакомительный семинар, где специалисты предприятия обещают подробнее рассказать про новинку МК32 АМУР и ответить на интересующие вопросы.

У Микрон готова и базовая отладочная плата для модулей с микроконтроллером МК32 АМУР

Пресс-релиз

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теги: микроэлектроника российские микропроцессоры Микрон НИИМА Прогресс

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