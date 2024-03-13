Микроэлектроника: Корейские производители микросхем обещают остановить продажи старого оборудования из-за опасений американских санкций

MForum.ru
13.03.2024,
Как сообщает MobileWorldLive со ссылкой на Financial Times, южнокорейские компании Samsung и SK Hynix остановили продажи б/у оборудования, предназначенного для производства микросхем, чтобы не попасть под действие американских санкций за нарушение экспортного контроля.
Как сообщили редакции отраслевые источники, компании с 2022 года прекратили поставки в Китай б/у оборудования для производства микросхем, которое теперь накапливается на складах. Китай является крупным покупателем как нового, так и бывшего в употреблении производственного оборудования для выпуска микросхем. Другой источник сообщил FT, что некоторые китайские покупатели перепродают это оборудование в Россию, что может вызвать негативную реакцию США. Интересно, действительно ли это так, что это за оборудование и где оно развернуто.
В мире распространена практика, когда ведущие предприятия, производящие микросхемы, при переходе на новые техпроцессы распродают еще вполне работоспособное оборудование, на котором производились микросхемы ранее. В свое время у одного из американских предприятий было закуплено б/у оборудование для оснащения зеленоградской фабрики Микрон.
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