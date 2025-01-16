Микроэлектроника: 2,78 млн российских транспортных карт Тройка за год

MForum.ru
16.01.2025,
Микрон сообщает, что с момента открытия в декабре 2023 года первой в Москве производственной линии по корпусированию микросхем выпушено 2.78 млн полностью российских транспортных карт.
Все операции по выпуску транспортных карт Тройка локализованы на территории ОЭЗ Технополис Москва. Производством отечественных транспортных карт Тройка занимается резидент ОЭЗ Технополис
Москва – Микрон Секьюрити Принтинг. Это совместное предприятие завода Микрон и ГУП Московский метрополитен.
«С 2022 года поставлено более 11 млн карт Тройка на отечественных микросхемах Микрона. В 2023 году при поддержке Москвы Микрон сделал важный шаг в развитии производства для обеспечения технологического суверенитета, Тройка стала полностью российской», – сообщила генеральный директор АО Микрон Гульнара Хасьянова.
«Наши резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составляет всего 2 процента вместо 20. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования», – сообщил генеральный директор особой экономической зоны Технополис Москва Геннадий Дёгтев.
«За год кроме стандартной «Тройки» нами выпущено более 40 коллабораций, а это 106 лимитированных серий - с шедеврами Третьяковки, популярными мультгероями, любимыми питомцами Московского зоопарка, достопримечательностями и арт-объектами столицы, практически все они приурочены к памятным датам и событиям. Сегодня «Тройка» не только
удобный современный билетный носитель, но и предмет коллекционирования, и атмосферный сувенир. Есть даже возможность выпустить персонально свою личную неповторимую «Тройку» по заказу в индивидуальном дизайне», - отметил Александр Симонов, генеральный директор ООО Микрон Секьюрити Принтинг.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника российское производство Микрон
--
Публикации по теме:
16.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония поддержит не только производство чипов, но и их разработку / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония представила план на $65 млрд для поддержки отечественной индустрии микроэлектроники / MForum.ru
03.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония поддержит Rapidus субсидиями на сумму $3.9 млрд / MForum.ru
29.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Правительство Южной Кореи объединяет усилия с корпорациями с целью создания "южнокорейской Nvidia" / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Токио обещает выделить еще $4,9 млрд, чтобы помочь TSMC расширить производство в Японии / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над 4G-версией Realme 14x / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 9 представлен официально / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite / MFiorum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru