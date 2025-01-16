Микроэлектроника: 2,78 млн российских транспортных карт Тройка за год

16.01.2025, MForum.ru

Микрон сообщает, что с момента открытия в декабре 2023 года первой в Москве производственной линии по корпусированию микросхем выпушено 2.78 млн полностью российских транспортных карт.

Все операции по выпуску транспортных карт Тройка локализованы на территории ОЭЗ Технополис Москва. Производством отечественных транспортных карт Тройка занимается резидент ОЭЗ Технополис

Москва – Микрон Секьюрити Принтинг. Это совместное предприятие завода Микрон и ГУП Московский метрополитен.

«С 2022 года поставлено более 11 млн карт Тройка на отечественных микросхемах Микрона. В 2023 году при поддержке Москвы Микрон сделал важный шаг в развитии производства для обеспечения технологического суверенитета, Тройка стала полностью российской», – сообщила генеральный директор АО Микрон Гульнара Хасьянова.

«Наши резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составляет всего 2 процента вместо 20. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования», – сообщил генеральный директор особой экономической зоны Технополис Москва Геннадий Дёгтев.

«За год кроме стандартной «Тройки» нами выпущено более 40 коллабораций, а это 106 лимитированных серий - с шедеврами Третьяковки, популярными мультгероями, любимыми питомцами Московского зоопарка, достопримечательностями и арт-объектами столицы, практически все они приурочены к памятным датам и событиям. Сегодня «Тройка» не только

удобный современный билетный носитель, но и предмет коллекционирования, и атмосферный сувенир. Есть даже возможность выпустить персонально свою личную неповторимую «Тройку» по заказу в индивидуальном дизайне», - отметил Александр Симонов, генеральный директор ООО Микрон Секьюрити Принтинг.

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теги: микроэлектроника российское производство Микрон

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