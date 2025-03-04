Микроэлектроника: Китай сделает ставку на RISC-V

MForum.ru
04.03.2025,
На самом деле, Китай позволяет себе развивать самые разные направления, чтобы из-за ошибки выбора не упустить то, которое выиграет. Благо, может себе позволить такой подход экономически. Но, похоже, приоритеты RISC-V в Китае совсем скоро должны будут вырасти. Во всяком случае, как пишет Reuters, в марте-апреле 2025 года в Китае может быть опубликовано «Руководство по стимулированию использования чипов RISC-V», разработанное крупными государственными органами. Которое, разумеется, не пройдет незамеченным.
В частности, ожидается, что речь пойдет не только об использовании архитектуры RISC-V в каких-то простейших электронных устройствах, но о применении соответствующей системы команд в китайских чипах ИИ. В Китае при этом мыслят прагматично: если китайское решение на RISC-V достигнет 30% производительности от уровня изделия Nvidia и будет стоить более, чем втрое меньше, чем американское, то 3 таких изделия позволят говорить о сравнимой производительности и меньшей себестоимости. Здесь, конечно, впору порассуждать об энергоэффективности и о том, что 1+1+1 не всегда равно 3, но мы не будем в этом тексте, чтобы не отвлекаться на второстепенные детали.
Важен сам факт.
На эту новость стоит обратить внимание, как регуляторам, так и российским поклонникам более существенной ориентации на RISC-V, начиная от Альянса RISC-V и таких компаний, как Миландр, НИИЭТ, Ядро и других, кому тема RISC-V не в новинку.
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теги: микроэлектроника RISC-V тренды
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