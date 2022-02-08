Микроэлектроника: Intel раскрывает над RISC-V свой зонтик и берет в руки лейку

08.02.2022, MForum.ru

Согласно прогнозам, объемы продаж на мировом рынке полупроводников к 2025 году достигнут $692,5 млрд.

2021 год стал очередным годом рекордных объемов продаж для большинства крупнейших производителей микросхем. Почву для этого подготовил глобальный кризис нехватки полупроводников и растущий спрос на них. Руководители отрасли, с которыми беседовали журналисты Wall Street Journal, ожидают, что менее, чем за 10 лет отрасль вырастет вдвое до более, чем $1 трлн.

В 2021 году впервые общий объем продаж в отрасли превысил $500 млрд. Что немногим больше, чем объем индустрии смартфонов. Так называемая "пандемия", точнее, меры, которые называли борьбой с ней, ускорила темпы цифровизации, объемы просмотра стримингового видео, популярность видеоигр. К тому же многие компании активно внедряли различные цифровые инструменты. Все это требовало применения чипов.

Отрасль старается обеспечить этот увеличившийся спрос, но пока что едва ли справилась с возникшим дефицитом. Это привело к тому, что в процессы вмешались государственные органы разных стран, на отрасль начал литься дождь государственных субсидий, да и предприятия в сложившихся условиях охотнее, чем ранее инвестируют в расширение производства. Уже можно говорить о своеобразной гонке расширений.

"Индустрии потребовалось 50 лет, чтобы вырасти до полтриллиона долларов. Чтобы достичь триллиона понадобится лишь 8-9 лет", - заявил Том Колфилд, исполнительный директор Global Foundries Inc., одного из крупнейших в мире контрактных производителей микросхем.

По данным исследовательской компании Gartner Inc., объемы продаж микросхем в мире выросли на 25% в 2021 году (год к году), достигнув рекордных $583,5 млрд. Тем не менее, производители все еще не удовлетворяют спрос. По прогнозам Gartner, сохраняющийся дефицит позволит полупроводниковой отрасли нарастить доходы еще на 9% в 2022 году, что окажется выше исторического среднегодового уровня.

На прошлой неделе в Samsung Electronics рассказали, что ситуация благоприятствует ее бизнесу по производству микросхем памяти, если только не возникнут проблемы с цепочками поставок. Дов

Некоторые аналитики все же высказывают озабоченность в отношении оптимистичных прогнозов, ссылаясь на прошлые периоды. Для полупроводниковой индустрии действительно характерны периоды резких подъемов и спадов. Спады вызваны тем, что клиенты на волне паники, связанной с дефицитом или ростом цен, создают значительные товарные запасы компонентов, а затем в течение какого-то времени, перестают закупать новые, что приводит к затовариванию или снижению портфеля заказов у производителей. Вместе с любыми нарушениями, которые случаются в работе цепочек поставок, это создает экономические риски отрасли.

Прогнозы роста отрасли основаны на том, что будут расти как обхемы заказов, так и цены. Компьютеры, смартфоны, ЦОД и автомобили - все это требует все больше микросхем. Основной составляющей, как ожидается, обеспечат высокотехнологичные и дорогие чипы, требующиеся для решений в области ML и высокопроизводительных вычислений, - в этом уверен Питер Хэнбери, партнер Bain & Co., компании, специализирующейся в области полупроводников.

Дефицит на рынке полупроводников пока что сохраняется. В США обеспокоены тем, что товарные запасы в среднем ограничены 5 днями для ряда ключевых чипов. И это при том, что среднее время поставки, напротив, выросло более, чем до 25 недель, - данные приводит Susquehanna Financial Group LLP, что намного больше, чем обычный для отрасли приемлемый диапазон от 10 до 14 недель.

Ограниченность предложения подталкивает рынок к росту цен, в частности, ожидается продолжение роста на 5%-15% пластин с микросхемами, в зависимости от типа микросхем.

Инвестиции, даже вполне значительные, быстро не окупятся ростом объемов производства. Но в конце концов это произойдет и к 2025 году отрасль может столкнуться с перепроизводством.

Ожидается, что к 2025 году объем продаж полупроводниковой отрасли составит $682,5 млрд, а к 2030 году - около $1 трлн, - прогнозирует Эндрю Норвуд, вице-президент по исследованиям в Gartner. Это больше, чем весь сегодняшний объем мировой индустрии быстрого общепита.

В ASML Holking NV, обеспечивающей производство и поставки передового производственного оборудования для EUV фотолитографии, на сегодня многие производители микросхем заняты наращиванием производственных мощностей.

Клиенты очень торопятся, в частности, отказываются от проведения ряда заводских испытаний, которые ASML обычно проводит перед отправкой своих машин. Спрос на 40% выше, чем способна производить ASML и так будет продолжаться еще некоторое время. Лишь с 2024 года в ASML ожидают выйти на уровень производства, позволяющий обеспечить оборудованием всех желающих того клиентов. (Не будем забывать, что США имеет возможность воздействовать на политику ASML, в частности, не разрешая поставлять топовые изделия компании в такие страны, как, например, Китай).

В 2021 году, по оценкам Gartner, был достигнут рекордный уровень инвестиций в производство полупроводников - не менее, чем $146 млрд. Это более, чем в 2 раза выше, чем затраты отрасли пятью годами ранее.

Правительство США пытается стимулировать внутренние инвестиции в производство полупроводников после того, как большая часть американского производства перекочевала в Азию. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, США с позиции, когда эта страна обеспечивала производство 37% полупроводников в мире съехала на уровень в 12%.

Несмотря на рост инвестиций в "домашнее" производство в США, никто не верит в то, что США сможет вернуться к занимаемым еще не так давно позициям. Целью является хотя бы рост доли производства передовых чипов, то есть микросхем с размером минимальных элементов около 10 нм и менее. По прогнозам Counterpoint, в течение 5 лет США сможет нарастить свою долю до 27% с 16% по итогам 2021 года.

Intel недавно объявила о планах строительства производства в Огайо. Новая фабрика может быть расширена до 8 отдельных производств общей стоимостью до $100 млрд. Также компания обещает вложить значительные средства в расширение производств в Аризоне, Нью-Мексико и в Европе.

Конкуренты также не собираются стоять без дела. Только в 2022 году TSMC планирует инвестировать до $44 млрд. Компания, в частности, строит завод стоимостью $12 млрд в Аризоне и завод стоимостью $7 млрд в Японии, а также планирует расширения в Китае и на Тайване. TSMC рассматривает возможности строительства нового завода в Европе.

GlobalFoudries прогнозирует, что сделанные ею инвестиции помогут расширить производство пластин по итогам 2023 года в 1,6 раз к уровню 2020 года. И останавливаться на этом в компании не планируют.

Samsung Electronics недавно объявила об инвестициях в размере $17 млрд в Тейлоре (Техас), а также наращивании мощностей на предприятиях в Корее. В 2021 году Samsung обещала инвестировать более $205 в течение 3 следующих лет, уделяя приоритетное внимание расширению производственных мощностей фабрик, где выпускаются микросхемы.

Texas Instruments, Micron Technokogy и другие также взяли на себя обязательства по инвестированию в микросхемы.

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теги: микроэлектроника прогнозы тренды инвестиции