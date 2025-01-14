Микроэлектроника: Китай в 2025 году надеется выпустить высокопроизводительный процессор RISC-V

14.01.2025, MForum.ru

Разработка осуществляется в рамках проекта Xiangshan и должна поднять процессоры RISC-V с уровня бюджетного кремния до уровня ЦОД. Предполагается использование лицензии Mulan PSL-2.0 с открытым исходным кодом. Такая новинка снизит зависимость Китая от иностранных технологий.

Согласно сообщению в китайской социальной сети Weibo, написанному Юнганом Бао из Института вычислительных технологий Китайской академии наук, идея состоит в том, чтобы использовать лицензированную RISC-V ISA и исходный код Scala.

Бао руководит этим проектом. Команда намерена создать продукт и проект, который должен сделать для RISC-V то же, что Red Hat сделала для Linux. Ранее проект Xiangshan стремился к релизам 2 раза в год, но последней его разработкой, судя по всему, является чип 2-го поколения Nanhu, появившийся в конце 2023 года. Этот кристалл работал на частоте 2 ГГц и опирался на техпроцесс 14нм.

С тех пор разработчики начали работать над дизайном чипа 3-го поколения под названием Kunminghu и опубликовал изображение, демонстрирующее обзор его микроархитектуры.

Бао признает, что проект не продвигается так быстро, как это ожидалось. В 2024 году команда была сосредоточена на оптимизации площади и энергопотребления. При этом задачи ставятся амбициозные – добиться разрыва в энергопотреблении менее 8% по отношению к традиционному процессу N2.

По материалам FudZilla

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теги: микроэлектроника RISC-V Китай RISCV

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