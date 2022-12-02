Микроэлектроника: Китай делает ставки на чипы RISC-V, чтобы избежать экспортных ограничений США

MForum.ru
02.12.2022,
11 китайских компаний на отраслевом мероприятии, которое состоялось на этой неделе, представили около дюжины новых чипов на базе архитектуры RISC-V. Чипы должны выйти на рынок в 2023 году и предназначены для конкуренции с доминирующими разработками на базе x86 и ARM. Это свидетельствует об интенсификации усилий Китая по отходу от стандартов проектирования, контролируемых западными компании.
Среди этих 11 компаний - стартапы, базирующиеся в Шанхае и VeriSilicon Holdings. В Шанхае городские власти еще с июля 2018 года ввели ощутимые финансовые стимулы, поощряющие разработку процессоров RISC-V и соответствующей IP на ядра.
Представленные чипы предназначены для самых разных приложений, от ПК и автомобилей до беспроводной связи и управления энергопотреблением. При этом, некоторые компании заявляют, что добились значительных технологических прорывов.
Основанная в Шанхае компания StarFive в рамках партнерства с компанией SiFive объявила, что ее новое CPU RISC-V предназначено для прямой конкуренции с процессорами Arm Cortex-A76 выпущенными в 2018 году. Китайская компания заявила, что ее чип изготовлен по техпроцессу 12нм и может использоваться в ноутбуках и миниПК.
Artosyn, основанная в Шанхае в 2011 году, описала свой коммуникационный чип AR8030 как первую в мире SoC способную обрабатывать сигналы в диапазоне 150 МГц - 7 ГГц. Она основана на ядре RISC-V, разработанном T-Head, подразделением Alibaba Group Holding.
Timesintelli Technology - еще одна шанхайская компания, занимающаяся разработкой микросхем, заявила, что некоторые из ее процессоров RISC-V могут конкурировать с Arm Cortex M и Cortex R.
Ожидается, что многие из представленных микросхем поступят на рынок в 2023 году. Большинство из 10 RISC-V микросхем, представленных на аналогичном прошлогоднем форуме, уже производятся массово. Их совокупные поставки превысили 10 млн штук.
Хотя RISC-V предоставляет Китаю возможность самостоятельно выйти на рынок процессоров, страна по прежнему сильно зависит от IP-ядер, разработанных американскими и британскими фирмами. Процессоры RISC-V в ближайшем будущем будут применяться в основном в умной бытовой технике, в носимых устройствах, камерах наблюдения, автоэлектронике и в промышленных роботах.
Источник: scmp.com
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теги: #Китай #RISCV
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