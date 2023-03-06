Микроэлектроника: НИИЭТ набирает разработчиков в дизайн-центр проектирования ИМС

06.03.2023, MForum.ru

Расширение штата потребовалось в рамках запуска проекта по разработке четырех микроконтроллеров гражданского назначения на архитектуре RISC-V для замещения импортных компонентов в таких применениях как АСУ ТП, промышленные системы, автоэлектроника, управление приводами, портативные системы, IoT и сенсоры.

Первые макетные образцы, как ожидается, появятся в 2024 году.

Вакансии можно посмотреть в разделе Карьера на сайте НИИЭТ.

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теги: микроэлектроника НИИЭТ

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