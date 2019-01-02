Микроэлектроника: Новости российской микроэлектроники в декабре 2018 года

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Микроэлектроника: Новости российской микроэлектроники в декабре 2018 года

02.01.2019, MForum.ru

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Декабрь 2018 года был скуп на новости в области российской микроэлектроники. Тем не менее, кое-что значимое на рынке происходило.

 

Ангстрем-Т в шаге от банкротства

А пока решается судьба предприятия, здесь пытаются освоить технологию MPW (Multi-Project Wafer). Первую коммерческую партию из 50 пластин с изделиями по заказам шести дизайн-центров отгрузили в июле 2018 года. Недавно один из заказчиков выдал положительное заключение и подписал с предприятием договор на выпуск серийной партии микросхем. MForum.ru 

 

Микрон показал модуль NB-IoT

Микрон на конференции “Разработка доверенных систем связи и управления” представил модуль NB-IoT для устройств Интернета вещей на базе микроконтроллера первого уровня производства Микрон. / MForum.ru

Также компания сообщила о запуске в производство российского микроконтроллера для защиты передаваемых данных для устройств Интернета вещей с поддержкой отечественных стандартов шифрования ГОСТ. / MForum.ru 

 

Милур займется умными электросчетчиками

Росэлектроника и Миландр заключили соглашение о создании СП Милур по производству умных электросчетчиков, которое займется производством интеллектуальных приборов учета, разработанных совместно с ТДСК (Томским домостроительным комбинатом) и электронной компонентной базы. Выход на самоокупаемость запланирован за год. Производственная мощность - 1.5 млн счетчиков в год. Контрольный пакет будет у Росэлектроники. Счетчики будут выпускаться на базе отечественного микроконтроллера, использующего российские криптографические алгоритмы информационного обмена. Также СП будет внедрять программно-аппаратный комплекс Инфосфера для развития и внедрения инфраструктуры управления ресурсами и безопасностью - для автоматизации мониторинга потребляемых энергоресурсов. / iot.ru 

 

В НИИМЭ мечтают о фабрике 28 нм

В НИИМЭ рассказали о планах постройки в Зеленограде новой фабрики по производству микросхем на пластинах 300 мм по топологии 28 нм. Не сообщается, какой из зарубежных производителей выступит поставщиком оборудования и технологий. Одна из задач, которые ставятся перед новой фабрикой - “закрыть потребность” Роскосмоса в отечественной элементной базе. / MForum.ru

 

НИИЭТ предложил новинки для тестов

АО “НИИЭТ” предложил для тестирования в L-, S-диапазонах частот мощные импульсные СВЧ GaN транзисторы ТНГ400050-50 и ТНГ200200-50 с выходной мощностью 50 Вт и 200 Вт и рабочим напряжением питания 50 В. / niiet.ru 

 

В ННГУ получили гексагональный кремний

В Университете Лобачевского (ННГУ), Нижний Новгород, получили гексагональную модификацию кремния, материал со свойствами, которые могут привести к созданию оптоэлектроники и фотоники нового поколения. У нового материала лучшие излучательные свойства по-сравнению с обычным “кубическим” кремнием, который традиционно применяется в микроэлектронике. / nanonewsnet.ruaip.scitation.org 

 

Команда Протон-Электротекст провела серию переговоров в Японии

В рамках визита прошла встреча с официальным дистрибьютером продукции Протон-Электроникс в Японии, а также с представителями ряда крупных производственных компаний. / mforum.ru 

 

Совместному предприятию Системы и Ростеха быть

Наблюдательный совет Ростеха согласовал ключевые параметры сделки по созданию совместного с АФК Система предприятия в сфере микроэлектроники. Системе придется заплатить за контроль в СП 1.35 млрд руб., что обеспечит АФК “Система” 50,01% в СП, на долю Ростеха останется 49.99%. Закрыть сделку планируется в 1q2019. kommersant.ru
Как ожидается, в СП войдут следующие предприятия:

  • Ангстрем, 25% акций от Ростеха; 10,96% от Системы;
  • ВЗПП-Микрон, 100% акций от Системы
  • Восток (НПП "Восток), 100% акций от Ростеха
  • Дейтон (ЦКБ "Дейтон"), 100% акций от Ростех
  • Конектор Оптикс, 65% акций от Системы
  • Марс (завод Марс), 51% акций от Ростех
  • ДЦ "Микрон", 100% акций от Системы
  • Микрон, 92% акций от Системы
  • СП с Московским метрополитеном, 50% акций от Системы
  • НЗПП с ОКБ (Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ), 100% акций от Ростеха
  • НИИМА "Прогресс", 100% акций от Ростеха
  • НИИМЭ, 100% акций от Системы
  • НИИТМ, 75% акций от Системы
  • НИИЭТ, 100% акций от Ростеха
  • Росэл (ТД "Росэл"), 100% акций от Ростеха
  • Ситроникс-МД, 100% акций от Системы
  • ССТ, 100% акций от Системы
  • Cosmos Wealth Ltd., 100% акций от Системы
  • Micron America Inc., 100% акций от Системы

 

Процессоры Элвис в российских разработках

Компания “Открытая Мобильная Платформа” показала прототип российского планшета на базе процессорного модуля Элвис Салют-ЭЛ24ПМ под управлением ОС Sailfish Mobile OS RUS. Процессорный модуль реализован на базе российского однокристального сигнального микроконтроллера Мультикор 1892ВМ14Я (2 DSP ядра Elcore-30M, 2 CPU ARM Cortex-A9, кодек H.264, графический 3D-акселератор Mali-30, навигация GPS/GLONASS/Beidou, встроенные порты ввода-вывода). Микросхема изготовлена по топологии 40 нм и технологии КМОП, разработана специалистами НПЦ Элвис. / it-world.ru

Компания MicroMax разработала одноплатный компьютер MM-CBE, построенный на российском процессоре Мультикор 1892ВМ14Я и предназначенный для использования в системах железнодорожной автоматики. / MForum.ru 

 

В MALT завершили разработку процессора MALT-C

Завершена разработка цифровой схемотехники (netlist) для процессора MALT 21Mb480PLVDDR по техпроцессу фабрики TSMC 28 nm HPC+ (high-performance computing -высокопроизводительные вычисления). Площадь кристалла - 36 мм2. Проект переведен в стадию разработки топологии. Выпуск пилотной партии в рамках MPW (Multi-Project Wafer) запланирован на второй квартал 2019 года. / MForum.ru

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теги: микроэлектроника полупроводники рынок

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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