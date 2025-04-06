Микроэлектроника: В Китае создан 32-битный RISC-V процессор на 2D-пленке дисульфида молибдена тоньше 1нм

06.04.2025, MForum.ru

Прежде всего, важно не путать, речь идет не о плотности расположения узлов (мир стремится к достижению показателей менее 2нм, 1.8нм, 1.6нм и даже к единицам ангстремов), а о толщине пленки полупроводника в 1нм. Понятно, что такой процессор можно изготовить без EUV-литографа, например, по технологии 65 нм или еще более зрелой.

Ученые из Национальной лаборатории интегральных схем и систем Университета Фудань научились наносить пленку MoS2 атомарной толщины из паровой фазы на подложки из сапфира. И формировать на этой пленке работающие структуры.

При этом до 70% оборудования - обычно оборудование традиционного кремниевого техпроцесса.

Ученые создали в этой пленке массив инверторов 30х30.

Пленка позволяет создавать транзисторы только n-типа, внести в нее примеси, чтобы получить p-проводимость, невозможно. Но уже давно известен набор способов, позволяющих обойти это ограничение. Как правило, речь идет о "хитрой" конфигурации контактов и управлении затвором (использование контактов с разной работой выхода, электрическое управление через подзатворную область, гибридные структуры с использованием других 2D-материалов, локальное легирование через интерфейсные слои, использование двойных затворов - подложечного и топ-затвора). Это позволяет имитировать p-тип проводимости в MoS2, что критически важно для создания CMOS-подобных логических схем на основе 2D-материала.

В итоге из массива инверторов китайским ученым удалось сформировать 5900 работающих транзисторов. Разработана также библиотека из 25 типов логических блоков.

Тактовая частота получилась очень скромной, всего лишь несколько килогерц, но все же и это - шаг вперед в некремниевой электронике, основанной на тонкопленочных технологиях.

Лишний раз убеждаемся, современные китайцы умеют в науку. И у них есть на это ресурсы, так что идей, приходящих из Китая будет все больше и больше. А учитывая, что путь от научной лаборатории к коммерческим изделиям в Китае явно проходят быстрее, то вскоре мы столкнемся и с волной передовых изделий придуманных и выпущенных впервые в Китае. Это может окончательно изменить расстановку сил в области технологического лидерства.

по материалам Nature

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теги: микроэлектроника тонкие пленки тонкопленочные 2D некремниевые

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