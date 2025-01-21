Микроэлектроника: В Китае разработали технологию эпитаксиального выращивания тонких пленок перовскита

21.01.2025, MForum.ru

Группа китайских ученых из Технического института физики и химии Китайской академии наук под руководством профессора Юйчэня У разработала новую технологию эпитаксиального выращивания непрерывных кристаллических тонких пленок перовскита, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Nanotechnology 15 января 2025 года.







Микросветодиоды считаются основой технологии отображения следующего поколения. Металлогалогенидные перовскиты – перспективный материал для создания ярких светодиодных дисплеев на основе микросветодиодов.

Но есть технологические проблемы. Микросветодиоды на основе тонких пленок перовскитов могут давать неоднородный свет, если пленка неоднородна, а с помощью традиционных процессов фотолитографии трудно сформировать однородную пленку.

Китайские исследователи говорят о том, что разработали другой способ выращивания более однородных пленок. Это эпитаксиальный процесс с использованием промежуточного слоя графена. С помощью этого метода получается формировать непрерывные тонкие пленки перовскита на площади 4 кв.см. В рамках этого подхода удается эффективно удалять границы зерен, создавая внеплоскостную ориентацию кристаллов.

Получаемый материал позволяет добиваться эффективности электролюминисценции в 16,1%, яркость – 4 х 105 кд кв.м при высоком разрешении – размер пикселя может быть 4 мкм. Новый материал можно использовать для создания статических светящихся изображений или микродисплеев.

по материалам Azooptics

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теги: микроэлектроника перовскиты

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