В НИТУ "МИСиС" разработали светодиод с использованием двумерного перовскитного материала

MForum.ru
04.02.2020,
В НИТУ МИСиС разработали модификацию светодиода с использованием в качестве электрон-транспортного слоя двумерный слой трисульфид циркония. Такой светодиод в отличие от традиционного, с использованием органического слоя, может оказаться значительно более долговечным. Это обещает решить проблему деградации светодиодных дисплеев, например, в смартфонах, планшетах и телевизорах. Важно также то, что двумерный слой ZrS3 сформирован промышленным методом так называемой слот-матричной печати, что дает потенциал адаптации технологии для серийного производства светоизлучающих диодов нового типа. Статься о разработке опубликована в журнале Applied Materials & Interfaces.
Перовскиты - это класс материалов с высокими диэлектрическими свойствами, например, титанат стронция или трисульфид циркония. Они позволяют создавать новые полупроводники, отличающиеся от традиционных свойствами, например, более тонкие транзисторы, эффективные элементы для использования в фотовольтаике. Как правило, использование перовскитов для производства полупроводников не требуют сложного производственного процесса, их можно наносить на гибкие подложки. Впрочем, многие перовскиты обладают и недостатками: могут быть хрупкими, быстро деградировать или быть токсичными.
До сих пор исследователи, экспериментирующие с перовскитными материалами, собирали перовскитные светодиоды за счет послойной сборки компонентов. Для этого прекурсоры наносили на вращающуюся стеклянную подложку. Так удавалось получать высокую однородность слоев. К сожалению, этот подход вряд ли применим для серийного производства. Слой-матричная печать, задействованная исследователями НИТУ МИСиС позволяет масштабировать производство перовскитных материалов, обещая возможность выхода на промышленное производство. Перовскитные диоды могли бы заменить сравнительно быстро "выгорающие" синие органические светодиоды, используемые в современных дисплеях.
Подробнее о перовскитах и вариантах их применения в микроэлектронике и фотовольтаике
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теги: микроэлектроника разработано в России перовскиты НИТУ МИСиС светодиоды трисульфид циркония
© Алексей Бойко,
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Ученые придумали, как продлить срок службы экранов гаджетов
04.02.2020. Пресс-релиз МИСиС через MForum.ru. Коллектив ученых НИТУ «МИСиС», занимающийся разработкой перовскитных тонкопленочных устройств, предложил новую модификацию светодиода, впервые применив двумерный неорганический материал в качестве электрон-транспортного слоя перовскитного светодиода. В перспективе это позволит запустить серийное производство светоизлучающих диодов нового типа, а также решить проблему деградации светодиодных дисплеев, например, в смартфонах и телевизорах. Статья о разработке опубликована в журнале
Перовскитные материалы – молодой класс полупроводников, открывающий широкие возможности снижения стоимости ярких дисплеев и целого ряда оптоэлектронных элементов, таких как солнечные батареи, лазеры, фотодетекторы и светоизлучающие диоды (светодиоды). Применение перовскитов, в частности, для производства светодиодных экранов для телефонов или телевизоров может позволить значительно снизить стоимость производства и продлить срок их службы.
Научный коллектив лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» под руководством к.т.н. Дмитрия Муратова разработал перовскитный светодиод в котором впервые был применен двумерный трисульфид циркония. Впервые двумерный материал применен как альтернатива традиционным органическим слоям светодиодного устройства. В частности, слой сформирован промышленным методом слот-матричной печати, что позволит быстро адаптировать технологию для серийного производства.
«На определенном этапе исследования неизбежно возникает вопрос: подходит ли разработка для внедрения в серийное производство? Мировой опыт сборки перовскитных светодиодов сводится к послойной сборке компонентов путем нанесения прекурсоров на вращающуюся стеклянную подложку. Это позволяет добиться однородности слоев, но совершенно не подходит для серийного производства – такой подход не предусматривает одновременной загрузки нескольких образцов, – комментирует один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» Артур Иштеев. – Поэтому мы заинтересованы в поиске таких материалов, которые бы позволяли масштабировать производство перовскитных светодиодов».
Ученые работают над адаптацией технологии нанесения перовскита по аналогии с индустриальными методами полупроводниковой промышленности. Это позволит устранить недостатки выгорающих синих органических светодиодов в современных дисплеях путем замены на стабильные перовскитные диоды.
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