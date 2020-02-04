В НИТУ "МИСиС" разработали светодиод с использованием двумерного перовскитного материала

04.02.2020, MForum.ru

В НИТУ МИСиС разработали модификацию светодиода с использованием в качестве электрон-транспортного слоя двумерный слой трисульфид циркония. Такой светодиод в отличие от традиционного, с использованием органического слоя, может оказаться значительно более долговечным. Это обещает решить проблему деградации светодиодных дисплеев, например, в смартфонах, планшетах и телевизорах. Важно также то, что двумерный слой ZrS3 сформирован промышленным методом так называемой слот-матричной печати, что дает потенциал адаптации технологии для серийного производства светоизлучающих диодов нового типа. Статься о разработке опубликована в журнале Applied Materials & Interfaces.



источник иллюстрации

Перовскиты - это класс материалов с высокими диэлектрическими свойствами, например, титанат стронция или трисульфид циркония. Они позволяют создавать новые полупроводники, отличающиеся от традиционных свойствами, например, более тонкие транзисторы, эффективные элементы для использования в фотовольтаике. Как правило, использование перовскитов для производства полупроводников не требуют сложного производственного процесса, их можно наносить на гибкие подложки. Впрочем, многие перовскиты обладают и недостатками: могут быть хрупкими, быстро деградировать или быть токсичными.

До сих пор исследователи, экспериментирующие с перовскитными материалами, собирали перовскитные светодиоды за счет послойной сборки компонентов. Для этого прекурсоры наносили на вращающуюся стеклянную подложку. Так удавалось получать высокую однородность слоев. К сожалению, этот подход вряд ли применим для серийного производства. Слой-матричная печать, задействованная исследователями НИТУ МИСиС позволяет масштабировать производство перовскитных материалов, обещая возможность выхода на промышленное производство. Перовскитные диоды могли бы заменить сравнительно быстро "выгорающие" синие органические светодиоды, используемые в современных дисплеях.

пресс-релиз МИСиС

Подробнее о перовскитах и вариантах их применения в микроэлектронике и фотовольтаике

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