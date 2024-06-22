Фотовольтаика: В Германии произведен тандемный фотовольтаический модуль большого размера с высокой эффективностью

MForum.ru

Фотовольтаика: В Германии произведен тандемный фотовольтаический модуль большого размера с высокой эффективностью

22.06.2024, MForum.ru

Лондонский стартап специализирующийся в области фотовольтаики, Oxford PV (Oxford Photovoltaic), спин-офф Оксфордского университета, выпустил на производстве в Германии панель площадью 1,57 кв.м из 60 элементов, использующую тандемную технологию перовскит-на-кремнии.

 

 

Показатель эффективности этой панели - 26,9%, эффективность была независимо измерена и сертифицирована Fraunhofer CalLab. Вес панели - менее 25 кг. Панели с такими массо-габаритными свойствами отлично подходят для применения в частных домах.

Как заявляют в компании, новая технология позволит домовладельцам, а также коммерческим и коммунальным предприятиям получать заметно больше электроэнергии при той же занимаемой площади.

Теоретическим пределом эффективности технологии перовскит-на-кремнии считается 43%, что значительно больше, чем теоретический предел в 29% для только-кремний элементов.

Перовскиты и материалы на их основе обладают широкой регулируемой запрещенной зоной, что позволяет им улавливать и преобразовывать в электроэнергию большой сегмент излучаемого Солнцем спектра, особенно высокоэнергетический синий край видимого излучения.

Кроме того, перовскитная технология – это недорогое тонкопленочное решение, в котором используют доступные и недорогие исходные материалы. Процесс производства также не отличается высокой сложностью, что делает производство таких панелей экономически выгодным вариантом для переходу к крупномасштабному использованию солнечной энергии.

Производственный процесс Oxford PV подразумевает интеграцию фотовольтаических элементов на основе перовскита-на-кремнии с обычными кремниевыми солнечными элементами. Упрощенно говоря, можно взять обычную кремниевую фотовольтаическую панель, и на ее поверхность напылить пленку перовскита, создав тем самым второй элемент. Впервые Oxford PV показала эффективность такого «сэндвича» в лабораторных экспериментах в 2021 году, теперь речь о промышленном экземпляре.

Как сообщает компания, традиционные небольшие кремниевые элементы 166х166 мм обычно обеспечивают эффективность 20-22%, но при создании на них пленки перовскита эффективность «сэндвича» может превышать 30%.

Компания открыла производство фотовольтаических элементов по данной технологии на заводе в Бранденбруге-на-Хафеле, Германия. К этому производству компания шла давно, последовательно обещая наладить производство к концу 2018, 2021 и, так далее, года, но теперь такое производство, наконец, создано.

Компания планирует нарастить производство тандемных солнечных элементов до гигаваттных объемов в течение нескольких ближайших лет, чтобы удовлетворить потребности рынка, оцениваемые в тераваттах.

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теги: фотовольтаика перовскиты перовскиты-на-кремнии Oxford PV солнечные панели

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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