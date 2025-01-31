Микроэлектроника: Интегральная оптика – за пределами кремниевой фотоники

31.01.2025, MForum.ru

В Сколтехе (Центр фотонных наук и инженерии) и ИТМО показали возможность управляемого излучения поляритонов при комнатной температуре, используя кристаллы перовскита CsPbBr3, - об этом рассказывает SecurityLab.

Поляритоны – гибридные частицы света и вещества, они возникают при сильном взаимодействии фотонов с экситонами. Ранее поляритоны удавалось получить либо при криогенных температурах, либо в органических полимерах – то и другое ограничивало возможности их применения.

Российские ученые экспериментировали с неорганическим перовскитом CsPbBr3 и сумели при комнатной температуре получить перестраиваемое излучение поляритонов в зеленой части спектра – длина волны изменялась более чем на 23нм за счет изменений длины микрорезонатора.

В теории это может обеспечить возможность создания высокоскоростных полностью оптических логических устройств на основе поляритонов.

по материалам SecurityLab

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теги: микроэлектроника интегральная оптика перовскиты поляритоны

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