IT: Мобильное ИТ-решение для сотрудников Росатома признано лучшим на конкурсе проектов Global CIO

MForum.ru

IT: Мобильное ИТ-решение для сотрудников Росатома признано лучшим на конкурсе проектов Global CIO

15.02.2021, MForum.ru

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Москва, 4 февраля 2021 г. – По итогам ежегодного конкурса редакции Global CIO «Проект года-2020»* проект «Мобильное коммуникационное решение для сотрудников атомной отрасли» был признан лучшим в области ИТ-решений для совместной работы. Импортонезависимый сервис для 100 тысяч работников является результатом сотрудничества Гринатома, ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом», и компании «АйТеко».

В роли ИТ-решения выступает корпоративная коммуникационная среда, предназначенная для безопасного обмена информацией между работниками Росатома и их взаимодействия с партнерами и контрагентами. В ходе первого этапа работ были запущены корпоративный мессенджер eXpress и сервис видео-конференц-связи Mind, которые являются российскими разработками и входят в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи, а удобное взаимодействие с информационными системами и сервисами обеспечивает чат-бот через программный интерфейс приложения.

В построенной распределенной системе все серверы связаны друг с другом. Согласно архитектуре решения, данные конкретного предприятия не выходят за корпоративный контур атомной отрасли, при этом внешние контрагенты могут взаимодействовать с платформой при соблюдении всех требований информационной безопасности обеих сторон. Созданное решение доступно для пользователей на территории Российской Федерации и допускает возможность использования платформы за её пределами, что важно для Росатома, как для активного участника глобального рынка.

В перспективе решение будет тиражировано по всем дивизионам Госкорпорации силами ИТ-интегратора атомной отрасли – компании Гринатом.

«Основной движущей силой на старте проекта по созданию отраслевой платформы защищённых коммуникаций стала тенденция к импортозамещению. В 2020 году началась пандемия, и массовый переход сотрудников отрасли на удалённую работу - и стимулов прибавилось. Стал понятнее и вектор развития системы: к чему мы должны стремиться, чтобы разработать востребованное ИТ-решение, а именно – к удобству для пользователей и безопасности для Госкорпорации», – отметил Андрей Киселёв, директор по информационным технологиям АО «Гринатом».

«В этом проекте очень много "впервые в России". Впервые реализована комплексная система Unified Communications 2.0, включающая одновременно все три важнейших компонента: аудио-видеоконференции, месседжинг и защищенную мобильность. Впервые подобное решение сделано в качестве единого стандарта целой огромной отрасли. Впервые оно сделано по распределенной сервисной модели, где Гринатом выступает оператором сервиса для отрасли. И, чем мы особо гордимся, впервые подобный проект сделан на 100% российских технологиях», — рассказывает Андрей Врацкий, генеральный директор «Анлимитед Продакшен», компании-разработчика мессенджера eXpress.

Для справки:

АО «Гринатом» - ИТ-интегратор и общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Сегодня Гринатом создает самые современные решения для цифровизации Росатома и является одной из самых динамично развивающихся ИТ-компаний России. Гринатом оказывает услуги организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти в сфере цифровизации функций бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, документооборота, экономики и контроллинга, перехода на отечественные ИТ-технологии.

Компания Unlimited Production (Анлимитед Продакшен, www.express.ms) – российский разработчик корпоративной коммуникационной платформы eXpress для крупного бизнеса. В списке заказчиков 5 компаний из списка топ10 российских корпораций.Существует более 5 лет, численность более 110 сотрудников в России и странах СНГ. Обладатель сертификата ФСТЭК, входит в Реестр отечественного ПО.

Компания « АйТеко » (i-teco.ru) – российский ИТ-интегратор, ведущий партнер крупного бизнеса. Работает на ИТ-рынке с 1997 года, входит в ТОП-500 крупнейших российских компаний, в ТОП-5 крупнейших ИТ-компаний, ведущих системных интеграторов России в сфере построения ИТ- инфраструктуры, поставщиков ИТ-услуг и разработчиков ПО. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. ​

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теги: АйТи IT АйТеко

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