Микроэлектроника: В 2021 году производители отгрузят заказчикам более 1 трлн полупроводниковых устройств

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Микроэлектроника: В 2021 году производители отгрузят заказчикам более 1 трлн полупроводниковых устройств

07.04.2021, MForum.ru

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Таким прогнозом делится IC Insights. Суммарный объем отгрузок полупроводников складывается прежде всего из поставок интегральных микросхем, а также изделий оптоэлектроники, сенсоров/актуаторов и дискретных полупроводников. Согласно прогнозу, в 2021 году можно будет наблюдать рост отгрузок на 13% до 1,1355 трлн штук, что будет соответствовать новому мировому рекорду за всю историю отрасли. До сих пор, объемы отгрузок полупроводниковых приборов в мире уже дважды пробивали потолок в 1 трлн - в 2020 и в 2018 году.

Прогнозируемый рост на 13% до 1,1353 трлн последует за ростом на 3% в 2020 году. Результаты 2020 года вряд ли были бы столь скромными, если бы не определенная доля хаоса, которую внесла так называемая пандемия, точнее меры по борьбе с ней. С 1978 года, когда было отгружено 32,6 млрд полупроводниковых устройств и вплоть до 2021 года, усредненные темы среднегодового роста (CAGR) объемов отгрузки в сегменте производства полупроводников составляли 8.6%, - впечатляющие 43 года роста! То, что рост не останавливается, это свидетельство в пользу того, что как бы не менялся рынок, какие бы новые технологии на нем не появлялись, всем по прежнему нужны полупроводники и во все больших объемах.

 

 

В период с 2004 по 2007 года поставки полупроводников последовательно прошли уровни в 400, 500 и 600 млрд отгруженных устройств в год. Затем последовал кризис 2008 года, который оказывал свое действие также в 2009 года. Но уже в 2010 году отрасль вернулась к бурному росту, что позволило за год взять планку в 700 млрд отгруженных устройств. Были удачными 2017 (+12 пп роста) и 2018 годы, когда рынок впервые прошел планку в 1 трлн отгруженных устройств.

 

 

Согласно прогнозам, в 2021 году в общем объеме поставок полупроводников в штуках будут по-прежнему доминировать оптоэлектронные, сенсорные и дискретные устройства. На них придется 67% от общего числа поставленных полупроводников, на долю микросхем - 33%. Если разбивать O-S-D по категориям, то 38% придется на дискрет, 26% - на изделия оптоэлектроники, 18% - на аналоговые ИС. Быстрее других категорий в 2021 году будут расти те, что требуются при производстве сетевых и облачных вычислительных систем, бесконтактных систем, автомобильной электроники, а также системы и устройства экосистемы 5G.

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теги: микроэлектроника отгрузки полупроводников полупроводниковых приборов

© Алексей Бойко, MForum.ru

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