Микроэлектроника: В 2021 году производители отгрузят заказчикам более 1 трлн полупроводниковых устройств

MForum.ru
07.04.2021,
Таким прогнозом делится IC Insights. Суммарный объем отгрузок полупроводников складывается прежде всего из поставок интегральных микросхем, а также изделий оптоэлектроники, сенсоров/актуаторов и дискретных полупроводников. Согласно прогнозу, в 2021 году можно будет наблюдать рост отгрузок на 13% до 1,1355 трлн штук, что будет соответствовать новому мировому рекорду за всю историю отрасли. До сих пор, объемы отгрузок полупроводниковых приборов в мире уже дважды пробивали потолок в 1 трлн - в 2020 и в 2018 году.
Прогнозируемый рост на 13% до 1,1353 трлн последует за ростом на 3% в 2020 году. Результаты 2020 года вряд ли были бы столь скромными, если бы не определенная доля хаоса, которую внесла так называемая пандемия, точнее меры по борьбе с ней. С 1978 года, когда было отгружено 32,6 млрд полупроводниковых устройств и вплоть до 2021 года, усредненные темы среднегодового роста (CAGR) объемов отгрузки в сегменте производства полупроводников составляли 8.6%, - впечатляющие 43 года роста! То, что рост не останавливается, это свидетельство в пользу того, что как бы не менялся рынок, какие бы новые технологии на нем не появлялись, всем по прежнему нужны полупроводники и во все больших объемах.
В период с 2004 по 2007 года поставки полупроводников последовательно прошли уровни в 400, 500 и 600 млрд отгруженных устройств в год. Затем последовал кризис 2008 года, который оказывал свое действие также в 2009 года. Но уже в 2010 году отрасль вернулась к бурному росту, что позволило за год взять планку в 700 млрд отгруженных устройств. Были удачными 2017 (+12 пп роста) и 2018 годы, когда рынок впервые прошел планку в 1 трлн отгруженных устройств.
Согласно прогнозам, в 2021 году в общем объеме поставок полупроводников в штуках будут по-прежнему доминировать оптоэлектронные, сенсорные и дискретные устройства. На них придется 67% от общего числа поставленных полупроводников, на долю микросхем - 33%. Если разбивать O-S-D по категориям, то 38% придется на дискрет, 26% - на изделия оптоэлектроники, 18% - на аналоговые ИС. Быстрее других категорий в 2021 году будут расти те, что требуются при производстве сетевых и облачных вычислительных систем, бесконтактных систем, автомобильной электроники, а также системы и устройства экосистемы 5G.
--
Больше новостей микроэлектронике в Telegram @RUSmicro
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: микроэлектроника отгрузки полупроводников полупроводниковых приборов
Публикации по теме:
04.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: В IC Insights прогнозируют продолжение роста продаж микропроцессоров / MForum.ru
15.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Доля Китая на рынке контрактного производства микроэлектроники продолжает расти / MForum.ru
21.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Производители микроэлектроники США сохраняют мировое лидерство / MForum.ru
14.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Крупнейшие производители микроэлектроники забирают все большую долю рынка / MForum.ru
09.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай - единственный регион, где рынок контрактных производителей вырос в 2019 году / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Oppo Band / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A74 и A74 5G представлены официально / MForum.ru
06.04. [Общество] Это интересно: Смартфонов LG больше не будет / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: ZTE готовится к релизу Axon 30 Pro / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 20X / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix Fold – первый складной смартфон Xiaomi / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9T появился в России / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 6 представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 11 Lite 4G появится в России / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 6 представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Cubot KingKong 5 Pro – крепыш с АКБ 8000 мАч / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme V13 на Dimensity 700 представят 31 марта / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Realme C25 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: POCO F3 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 6 замечен на фото / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench / MForum.ru