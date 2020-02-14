Микроэлектроника: Крупнейшие производители микроэлектроники забирают все большую долю рынка

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Микроэлектроника: Крупнейшие производители микроэлектроники забирают все большую долю рынка

14.02.2020, MForum.ru

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Очередное исследование IC Insights наглядно демонстрирует тот факт, что доля предприятий, являющихся крупнейшими потребителями пластин, используемых в производстве кристаллов интегральных микросхем, за последние 10 лет выросла с 36% до 53%.

В исследовании IC Insights все данные об объемах используемых пластин приведены к единому масштабу за счет пересчета в число пластин диаметром 200 мм. Пять крупнейших потребителей пластин потребляют не менее 1 млн пластин в месяц, в среднем, более 2 млн пластин в месяц. Суммарно на их долю на конец 2019 года приходится 10,43 млн пластин в месяц или 53% от глобального потребления. Еще 10 лет тому назад, в 2009 году, этот показатель составлял 36%, так что массовое производство микросхем все более становится уделом избранных.

За пределами "клуба 1 млн" остались Intel с 817 тыс п/м; UMC, 753 тыс п/м; GlobalFoundries, Texas Instruments и STMicro.

Крупнейшие производители микроэлектроники забирают все большую долю рынка

На декабрь 2019 года Samsung потреблял больше всех пластин в мире - 2.9 млн в месяц. Это 15% от общемирового потребления. Порядка 2/3 этого объема использовалось для производства чипов памяти DRAM и NAND flash. Объемы потребления пластин компанией еще вырастут после открытия сооружаемых сейчас новых фабов в Хвасоне и Пхентхэке в Корее и в китайском Сиане.

Второй по-аппетитам была тайваньская компания TSMC, крупнейшее в мире контрактное производство, потребляющее 2.5 млн пластин в месяц, что соответствует доле рынка в 12,8%. Компания также расширяет производство на заводе Fab 15 (открывается новый цех) в Тайчжуне, Тайвань, а также строит новый завод Fab 18 рядом с уже существующим Fab 14 в Тайнане, Тайвань.

Американская компания Micron на конец 2019 года занимала третье место по объему потребления пластин - 1.8 млн в месяц или 9.4% общемирового их потребления. Рост потребления увеличился за счет открытия нового завода, работающего с пластинами 300 мм на площадке Micron в Сингапуре. Кроме того, компания выкупила долю Intel в совместном предприятии с заводом по производству флеш-памяти в Лехи, штат Юта. В 2020 году в Micron планируют открыть второй фаб в городе Манассасе, штат Виргиния.

Четвертое место в ренкинге заняла компания SK Hynix с потреблением порядка 1.8 млн пластин в месяц (8.9% общемирового объема). Более 80% этого объема пришлось на изготовление чипов DRAM и NAND. В 2019 году компания завершила сооружение завода M15 в Чхонду, Корея, а также нового завода C2F на площадке в Уси, Китай. Компания строит большой завод M16 на площадке в Ичхоне, Корея.

Завершает ренкинг такой поставщик интегральных микросхем, как Kioxia, ранее известная нам как Toshiba Memory. Потребление пластин этой компанией составляет 1.4 млн пластин в месяц (7.2% от общемировых мощностей), включая значительные объемы по производству NAND flash в интересах своего партнера Western Digital. Объемы производства Toshiba Electronic Devices не включены в объемы производства Kioxia.

Пять крупнейших контрактных производств в мире - TSMC, GlobalFoundries, UMC, SMIC и Powerchip (включая Nexchip). Каждая из этих компаний входит в ренкинг Топ-12 крупнейших по потреблению пластин производителей мира. В совокупности, на долю этих 5 контрактных производств приходится 4.8 млн пластин в месяц, что соответствует 24% общего объема потребления пластин в мире по итогам 2019 года.

Источник: icinsights.com

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Зарубежные участники рынка микроэлектроники 

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теги: микроэлектроника крупнейшие производители по площади пластин производство микроэлектроники производители микросхем IC Insights статистика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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