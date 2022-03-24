Микроэлектроника: Рынок аналоговой микроэлектроники в 2022 году продолжит рост

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Микроэлектроника: Рынок аналоговой микроэлектроники в 2022 году продолжит рост

24.03.2022, MForum.ru

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ICInsights дает прогноз роста мирового рынка аналоговой микроэлектроники на 12% в 2022 году. Это не так много, как 30% в 2021 году, но это заметный, двузначный рост.

По прогнозам, общий объем продаж аналоговых ИС вырастет до $83,2 млрд в 2022 году. Объем отгрузок в единицах продукции вырастет на 11% до 238,7 млрд. При этом, согласно прогнозу, средняя цена продажи аналоговых микросхем вырастет на 1% в 2022 году. Удивительная цифра в разгар кризиса нехватки микросхем.

 

 

В 2021 году рынок аналоговых микросхем показал существенный рост, как количественный, так и в плане разнообразия. Объем продаж таких микросхем вырос до $74,1 млрд. Число отгруженных аналоговых микросхем выросло на 22% до внушительных 215,1 млн. Высокий спрос привел к тому, что средняя цена за микросхему выросла на 6% до $0,34. Ранее рост цен на аналоговые микросхемы наблюдался только в 2004 году.

В 2022 году, аналитики ICInsights прогнозируют рост продаж практически всех категорий аналоговых микросхем, от 7% роста сегмента усилителей и компараторов до 17% роста в сегменте микросхем, предназначенных для производства автомобилей.

 

 

Растущие продажи смартфонов 5G и инфраструктуры, которая их обслуживает - это один из ключевых драйверов, которые, как ожидается, приведут к росту сегмента аналоговых микросхем в 2022 году. На долю беспроводной связи, согласно прогнозу, придется 91% продаж аналоговых микросхем в этом году. На долю проводной - порядка 9%.

Вторым по величине сегментом станут микросхемы управления мощностью. Эти чипы применяются в различных устройствах, от управления вентиляторами в кулерах до устройств, предназначенных для продления работы от батареи сотовых телефонов, ноутбуков, других портативных системы. Также такие микросхемы применяют в серводвигателях, интерфейсных устройствах систем связи в регулировке подсветки дисплеев и т.п.

Источник: ICInsights

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теги: микроэлектроника

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