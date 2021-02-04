Микроэлектроника: В IC Insights прогнозируют продолжение роста продаж микропроцессоров

04.02.2021, MForum.ru

Аналитики компании IC Insights отмечают заметный рост продаж микропроцессоров в 2020 году и обещают дальнейший их рост в 2021 году.

Центральные процессоры компьютера остаются крупнейшей категорией MPU в денежном выражении, а категория встроенных MPU демонстрирует самый быстрый процентный рост год к году.

Рост продаж на общем рынке микропроцессоров вырос на 12% в 2020 году до рекордного уровня $87,7 млрд. Этот рост был связан, прежде всего, с высоким спросом на процессоры для ПК, планшетов и серверов, встроенные MPU и процессоры приложений для сотовых телефонов. Причина роста - великое запирание дома миллиардов людей по всему миру по случаю распространения вируса ковид-2019. Свой вклад обеспечило также повсеместное расширение ЦОД.

Продажи на общем рынке микропроцессоров выросли до рекордного уровня в $87,7 млрд.

Продажи MPU вырастут и в 2021 году на 9% до примерно $95,5 млрд.

В прогнозируемом периоде 2020-2025 годы общий объем продаж микропроцессоров будет расти со среднегодовыми темпами в 5.1%, лишь в 2024 году ожидается снижение на -2%. Количественно рынок микропроцессоров будет расти среднегодовыми темпами в 2.3% до 2025 года. И если рынок процессоров приложений для мобильных устройств, как ожидается, не будет демонстрировать каких-то заметных количественных изменений, то поставки процессоров для встраивания вырастут на двузначное число процентов.

В IC Insights выделяют несколько категорий процессоров: компьютерные процессоры - планшетные, для десктопов. Отдельной категорией идут встроенные процессоры и процессоры приложений для мобильных телефонов.

В последние 5 лет встроенные процессоры оставались самой быстрорастущей категорией рынка, их продажи в период с 2015 по 2020 год выросли на 114%. На диаграмме показано, как менялись и все остальные основные категории.

Можно отметить, что на фоне роста доли встроенных процессоров, сократились доли компьютерных процессоров и процессоров приложений для телефонов. Но в денежном выражении выросли и эти рынки.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: микроэлектроника прогнозы ICInsights