Аналитика: ICInsights прогнозирует рекордный рост объемов производства микросхем в 2021 году

MForum.ru
21.12.2019,
Как отмечают аналитики ICInsights, в 2020 году откроется 10 новых предприятий по выпуску микросхем на пластинах 300 мм, два из которых появятся в Китае. Наращивание числа производственных линий - традиционный для микроэлектронной отрасли путь увеличения объемов выпуска чипов. Количество годных чипов на одной пластине в период с 2000 по 2019 год росло намного более скромными темпами, всего лишь на 0.9% в среднем в год. В итоге порядка 86% от среднегодового прироста, который составлял 6.5%, это результат наращивания числа производственных линий, тогда как увеличение числа годных чипов на пластине дало лишь 14% прироста.
Загрузка производственных мощностей в течение нескольких последних лет оставалась высокой, что заставляло расти и средние цены на чипы, особенно это касалось таких сегментов рынка, как DRAM и NAND флэш-память. Многие новые проекты расширения производственных мощностей появились в период 2017-2018, в ответ на нехватку чипов при растущем спросе. Впрочем, всегда находились и те, кто говорил, что строятся избыточные производственные мощности. В 2019 году, когда спрос на рынке заметно сократился, прогнозы сбылись, загрузка расширенных производственных мощностей в мире снизилась с 94% уровня 2018 года до 86%.
Столкнувшись с серьезным сокращением средних цен на чипы памяти, многие производители этого типа микросхем отложили планы расширения емкости до лучших времен. Но это именно отложенные планы, отказываться от которых многие не собираются. А некоторые и не прекращали стройку, так что в итоге, следует ожидать, что в 2020 и 2021 годы в эксплуатацию будут введен заметный новый объем производственных мощностей.
Согласно прогнозу, представленному на иллюстрации, в 2020 году можно ожидать появления производственных мощностей, эквивалентных производству 17,9 млн 200-мм пластин, а в 2021 году - еще 20,8 млн пластин, что станет новым рекордом прироста производственных мощностей по выпуску чипов за один год. Значительная доля этих мощностей придется на долю южнокорейских (Samsung, SK Hynix и т.п.) и китайских (YMTC / XMC, Huahong Grace и т.д.) компаний.
Среднегодовая мощность мирового производства в период с 2014 по 2019 год росла примерно на 5.1% в год. В период с 2019 по 2024 год, как ожидается, среднегодовой прирост в индустрии производства микросхем окажется еще выше - на уровне 5.9%.
Источник: icinsights.com
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теги: микроэлектроника производство памяти производство чипов производство микроэлектроники прогнозы аналитика
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