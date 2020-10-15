Микроэлектроника: Доля Китая на рынке контрактного производства микроэлектроники продолжает расти

MForum.ru
15.10.2020,
В IC Insights прогнозируют долю Китая на рынке контрактного производства микроэлектроники по итогам 2020 года на уровне 22%. Неопределенность на рынке выросла из-за прекращения тайваньской TSMC исполнения заказов HiSilicon, что может приводить к ошибкам в прогнозах.
В 2018 году Китай обеспечил существенный прирост объемов производства практически всем безфабричным производителям микроэлектроники. В 2019 году торговая война замедлила экономическое развитие Китая, но рынок контрактного производства все же вырос еще на 2% до 21%. Более того, несмотря на ковид-2019 и связанный с этим локдаун китайской экономики в начале 2020 года, доля рынка Китая на рынке производства в интересах безфабричных производителей, как ожидается вырастет до 22% в 2020 году. Это на 17% больше, чем 5% в 2010 году.
Япония остается самым небольшим рынком контрактного производства, на ее долю в этом году приходится только 5% рынка, тем не менее, доля выросла на 2% с 2010 года. В деньгах на долю Японии приходится порядка $3.6 млрд в 2020 году, что примерно 1/10 от рынка Америки, который прогнозируется на уровне $35,1 млрд. В IC Insights допускают и дальнейший небольшой рост, но все это не изменит той ситуации, что инфраструктура безфабричных компаний в Японии весьма скромная и вряд ли вырастет в ближайшие 5 лет. Так что практически весь рост обеспечивается местными производителями электроники (Renesas, Toshiba, Sony и т.д.), которые размещают свои заказы с на японских контрактных производствах микроэлектроники.
Совсем иная ситуация в Китае. Резкий старт HiSilicon и других безфабричных разработчиков привел к росту спроса на контрактное производство микроэлектроники в Китае. В таблице представлены данные об объемах продаж крупнейших контрактных производителей Китая в 2018-2020 годы.
В целом объемы рынка контрактного производства (продаж) выросли на 10% к 2019 году до $11,8 млрд, что намного лучше, чем падение на 1% общемирового рынка контрактного производства в 2019 году. Более того, в 2020 году, согласно прогнозам, продажи контрактных производств в Китае подрастут еще на 26%, что на 7 п.п. лучше, чем 19% на которые, как ожидается, вырастет мировой рынок контрактного производства микроэлектроники.
Если рассматривать таблицу, то можно заметить, что самый большой прирост в 2019 году показала UMC (19% в 7-й слева колонке). Этот прирост обеспечила быстро развивающаяся Fab 12X в Сямыне (Xiamen), которую открыли в конце 2016 года. Сейчас мощность этого производства - 18.7К 300 мм пластин в месяц. К середине 2021 года ожидается прирост мощности до 25.0К пластин в месяц.
Для TSMC был крайне успешным 2018 год, когда продажи в Китай этой компании выросли на 59%. В 2019 рост был не столь значительным, но это был по-прежнему рост - на 17% до $6.9 млрд. И практически целиком этот рост обеспечен ростом продаж на рынке Китая. В продажах TSMC на долю заказчиков из Китая в 2019 году пришлось уже 20% (было 9% в 2016). В 2020 году, как прогнозирует IC Insights, на долю TSMC придется уже 61% всего китайского рынка контрактных заказов. Интересно, что при этом самым быстрорастущим будет бизнес китайской SMIC, которая по темпам роста окажется на первом месте с 32% год к году. Но не будем поддаваться обаянию процентов на низкой базе, ведь доля китайского контрактного рынка, приходящаяся на SMIC, как ожидается, останется неизменной - 16%, что соответствует стабильному "номеру два", но не более и с большим отрывом от лидера с его 61%. Не будем и преуменьшать результаты SMIC, ведь получить +32% в 2020 году после минус 7% в 2019 году - это действительно успех.
TSMC продолжает успешно продавать свою продукцию в Китай в 2H2020, что в немалой степени объясняется попыткой HiSilicon сформировать как можно большие складские запасы чипов процессоров по техпроцессу 7нм до того, как США отрежет китайскую компанию от тайваньского производителя. В 1H2020 отгрузки TSMC в Китай особо не росли, удерживаясь на уровне $2.2-$2.3 млрд в квартал. Поскольку в середине сентября поставки современных чипов из TSMC для HiSilicon были прекращены, можно предполагать, что в 4q2020 могут подрасти продажи других контрактных производителей, базирующихся в Китае. Впрочем, многие ли из них способы выпускать процессоры по техпроцессу 7нм?
Источник: icinsights.com
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теги: микроэлектроника контрактное производство Китай
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