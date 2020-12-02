Статистика: Билайн.Аналитика: Мамы малышей сидят в интернете

02.12.2020, MForum.ru

29 ноября - Международный день матери. Билайн.Аналитика подготовила данные о динамике изменений в потреблении мам детей разного возраста - как изменились привычки в год с пандемией ковида-2019. По данным исследования, мамы детей до 3 лет в среднем потребляют на 39% больше трафика передачи данных в месяц, чем мамы детей от 3 до 6 лет, и на 65% больше, чем мамы детей школьного возраста.

Мамы малышей переключились на соцсети

Мамы детей до 3 лет стали активнее пользоваться мобильным интернетом. В 3q2020 средний трафик на маму с маленьким ребенком вырос в 2.7 раз, по-сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 43 ГБ. Если считать в месяц, то получается, что речь идет о 14 ГБ/месяц, а год назад было чуть более 5 ГБ.

По данным Билайн.Аналитика, 64% всего дата-трафика, потребляемого мамами малышей пришлось на соцсети (в 2019 года на них приходилось 44%). Год назад первое место занимали видеохостинги, прежде всего, Youtube, на которые приходилось 46% трафика. Теперь этот показатель уменьшился до 22%. Мамы малышей в 3q2020 стали активнее общаться в мессенджерах, доля соответствующего трафика выросла с 10% до 14%.

В 3q2020 мамы с детьми до 3 лет стали активнее говорить по телефону, причем средняя продолжительность разговоров одного абонента выросла на 31%. И конечно эта категория лидирует по данному показателю среди мам детей до 18 лет. Не удивительно, именно эта группа населения больше всего страдает от резкого изменения профиля общения, нехватки социальных контактов. Общение в мессенджерах и голосом обеспечивает хотя бы частичную компенсацию.

Мамы дошкольников больше говорят по телефону

В среднем мама ребенка от 3 до 6 лет в 3q2020 проговорила в 55 раз больше минут, чем годом ранее. Если в 2019 году они больше общались в соцсетях и мессенджерах, то теперь проводят много времени в разговорах по телефону. Можно сделать вывод о том, что в 2019 году эта категория абонентов практически не пользовалась голосовыми звонками, иначе

Вместе с тем, мамы дошкольников в 2020 году все же увеличили активность и в интернете: средний трафик на одного абонента в этой категории вырос на 24% - до 31 ГБ за квартал (то есть до чуть более, чем 10 ГБ в месяц). Большая часть этого трафика по данным за 3q2020 уходила на соцсети - 62%, видеохостинги оставались на втором месте с 31%, мессенджеры - на третьем месте с 7%. Интересно, что ни пандемия, ни самоизоляция на интернет-привычках этой категории людей не сказалась, доли сервисов по трафику в 3q2019 распределялись так же: 67% - соцсети, 28% - видеохостинги, 5% - мессенджеры.

Мамы школьников отказались от видеохостингов

По данным Билайн.Аналитика, мамы детей в возрасте от 7 до 18 лет стали дольше говорить по телефону - в среднем на 10% больше минут, чем годом ранее.

Мобильный интернет-трафик мамы таких школьников стали использовать меньше, чем годом ранее, в среднем 26 ГБ в квартал или 9 ГБ в месяц. Причина в резком спаде интереса к использованию видеохостингов с мобильных устройств: год назад на них приходилось 78% всего дата-трафика, в 3q2020 - 33%.

Одновременно вырос интерес к соцсетям и мессенджерам. В 2019 году на них приходилось 21% и 1% общего дата-трафика соответственно, в 3q2020 - 61% на соцсети, 6% - на мессенджеры.

Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн по всей России на конец 3 квартала 2020 года. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных, за 3 квартал 2020 года и аналогичный период 2019 года.

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