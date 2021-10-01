Аналитика: Пожилые абоненты стали чаще звонить и больше пользоваться мобильным интернетом

MForum.ru
01.10.2021,
Данные, которые позволяют говорить о трендах, представил Билайн (сервис Билайн.Аналитика). За последний год средняя продолжительность звонка у людей старше 65 лет за последний год выросла на 22%, при этом число звонков выросло на 18%. Одновременно вырос и мобильный трафик - в среднем на 43%.
Если смотреть на разницу в потреблении мобильных данных в зависимости от "географии", то больше всего вырос интернет-трафик в Санкт-Петербурге - на 60% за год. Впрочем, и в Москве этот показатель вырос изрядно, на 50%. Близки к этому показатели на востоке и севере страны - 46-47%. И только на юге России люди в возрасте не так активно пользуются мобильным трафиком - рост составил 34%.
В отношении звонков, рекорд поставил Калининград с ростом количества совершаемых звонков на 119%, это даже привело к сокращению продолжительности вызова на 33%.
Большая часть пожилых клиентов все еще предпочитают телефоны с тач скрин, но если у мужчин на первом месте кнопочный Nokia 1280, то женщины чаще пользуются Samsung Galaxy A10.
По версии Билайн.Аналитика топ популярных аппаратов в категории 65+ выглядит так:
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