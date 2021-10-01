Аналитика: Пожилые абоненты стали чаще звонить и больше пользоваться мобильным интернетом

01.10.2021, MForum.ru

Данные, которые позволяют говорить о трендах, представил Билайн (сервис Билайн.Аналитика). За последний год средняя продолжительность звонка у людей старше 65 лет за последний год выросла на 22%, при этом число звонков выросло на 18%. Одновременно вырос и мобильный трафик - в среднем на 43%.

Если смотреть на разницу в потреблении мобильных данных в зависимости от "географии", то больше всего вырос интернет-трафик в Санкт-Петербурге - на 60% за год. Впрочем, и в Москве этот показатель вырос изрядно, на 50%. Близки к этому показатели на востоке и севере страны - 46-47%. И только на юге России люди в возрасте не так активно пользуются мобильным трафиком - рост составил 34%.

В отношении звонков, рекорд поставил Калининград с ростом количества совершаемых звонков на 119%, это даже привело к сокращению продолжительности вызова на 33%.

Большая часть пожилых клиентов все еще предпочитают телефоны с тач скрин, но если у мужчин на первом месте кнопочный Nokia 1280, то женщины чаще пользуются Samsung Galaxy A10.

По версии Билайн.Аналитика топ популярных аппаратов в категории 65+ выглядит так:

Samsung Galaxy A10 Nokia 1280 Honor 7A Samsung Galaxy J1 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 9A Samsung GT-C3592 Nokia 105SS Samsung Galaxy J2 Core Samsung Galaxy A51

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