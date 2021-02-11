Развитие сетей: Билайн расширяет покрытие LTE в Татарстане

MForum.ru
11.02.2021,
Билайн продолжает расширять покрытие сети LTE в районах Татарстана за счет развертывания все новых базовых станций. Что касается Казани, здесь оператор говорит также о росте доступных скоростей мобильного интернета.
В совокупности, в 2020 году Вымпелком построил в Татарстане более 300 новых BS. При этом трафик абонентов Билайн в сети 4G/LTE в декабре 2020 года по внутренним данным компании вырос почти на 60% год к году. Доля трафика в сети 4G/LTE Билайн в Татарстане достигает 85% от всего трафика мобильной передачи данных в сетях мобильной связи Билайн в республике. Благодаря активному развитию сети LTE средняя скорость передачи данных в сети 4G не падает, а растет, несмотря даже на рост объемов потребления. Так, в Казани скорости выросли на 28% год к году, а в целом по республике - на 20%.
Новые базовые станции строятся во всех районах Казани, особое внимание оператор уделял жилым районах, новостройкам и местам повышенной востребованности трафика.
Кроме того, оператор улучшил скорость и доступность мобильного интернета для жителей более, чем 100 населенных пунктов республики.
Строительство дополнительных базовых станций велось в крупных городах, среди лидеров по количеству новых запусков Зеленодольск, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Мамадыш, Кукмор. Значительно расширено покрытие 4G сети в населенных пунктах Лаишевского, Тукаевского, Высокогорского, Пестречинского, Елабужского, Верхнеуслонского, Агрызского и других районов.
Билайн запустил 4G базовые станции в 15 деревнях и селах Татарстана, где раньше у оператора не было высокоскоростного интернета. Таким образом, еще 30 тысяч жителей разных районов республики получили доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, возможность решать вопросы и получать необходимую информацию «здесь и сейчас».
Особо отметим расширение частотного ресурса сети LTE 1800 до 15 МГц, что позволило поднять скорость мобильного интернета.
Анвар Шахмаев, директор отделения Билайн в Республике Татарстан:
«Безусловно, пандемия наложила свой отпечаток на онлайн-привычки абонентов, но абсолютно не повлияла на реализацию наших планов по стройке. В этом году развитие сети в Татарстане остается стратегическим фокусом Билайн, и мы продолжим внедрять новые технологии в интересах наших клиентов. В наших ближайших планах создать «бесшовный ковер» LTE на территории Казани, чтобы клиенты в дороге могли пользоваться необходимыми интернет-сервисами: от навигатора до онлайн-кинотеатра с любимыми мультфильмами для детей».
Телеком в республике Татарстан ; Photo by Nikita Zaitsev on Unsplash
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теги: телеком Билайн Вымпелком Татарстан развитие сетей
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