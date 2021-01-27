Микроэлектроника: IC Insights выпустил новое исследование мирового рынка микроэлектроники - McClean Report 2021

MForum.ru
27.01.2021,
Согласно прогнозам аналитиков IC Insights второй год подряд рост рынка будет выражаться двузначным числом, что установит новый рекорд.
Цифры показывают, что пандемия Covid-19 не привела к катастрофическому снижению продаж, которое наблюдается в целом ряде отраслей. Напротив, в 2020 году мировые продажи чипов выросли на 10% благодаря росту спроса на портативные компьютеры и мощные смартфоны с большим экраном, которые используются для активного пользования мобильным интернетом. Новый импульс спроса на микросхемы обеспечили также массовые инвестиции в расширение ЦОД.
Вычислительная техника давно является двигателем роста индустрии ИС, но также в последние годы все более росту спроса на полупроводниковую продукцию обеспечивают такие отрасли, как телеком, автопром, промышленное производство и медицина. Облачные вычисления, технология 5G, искусственный интеллект, виртуальная реальность, IoT, автономные транспортные средства, робототехника и многие другие технологии нуждаются в полупроводниковых приборов, быстро развиваются и изменяют образ жизни потребителей и деятельность предприятий.
В IC Insights ожидают мощную трехлетнюю волну двузначного роста индустрии производства чипов, вызванную развитием перечисленных технологий. Также, после снижения мирового ВВП на 4.4% в 2020 году в IC Insights ожидают роста этого показателя на 4.8% в 2021, что станет самым высоким показателем роста с 1976 года. И, как ожидают в IC Insights рост рынка производства полупроводников будет соответствовать динамике изменений мирового ВВП.
В частности, прогнозируется, что продажи электронных систем вырастут на 8%, в то время, как в 2021 году рынок интегральных схем вырастет на 12% и установит новый рекордно высокий уровень продаж в $441,5 млрд, который превзойдет предыдущий рекорд в $421,7 млрд, установленный в 2018 году.
Также в 2020 году прогнозируется значительный рост капитальных затрат в полупроводниковой промышленности на 15%, поскольку TSMC и Samsung стремятся расширить свои производственные мощности, работающие по процессам 7нм и 5нм. TSMC также намерена запустить и расширить производство устройств по техпроцессу 3нм до конца 2020 года.
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теги: телеком МТС кадры Курганская область
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