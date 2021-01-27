Микроэлектроника: IC Insights выпустил новое исследование мирового рынка микроэлектроники - McClean Report 2021

MForum.ru

Микроэлектроника: IC Insights выпустил новое исследование мирового рынка микроэлектроники - McClean Report 2021

27.01.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Согласно прогнозам аналитиков IC Insights второй год подряд рост рынка будет выражаться двузначным числом, что установит новый рекорд.

Цифры показывают, что пандемия Covid-19 не привела к катастрофическому снижению продаж, которое наблюдается в целом ряде отраслей. Напротив, в 2020 году мировые продажи чипов выросли на 10% благодаря росту спроса на портативные компьютеры и мощные смартфоны с большим экраном, которые используются для активного пользования мобильным интернетом. Новый импульс спроса на микросхемы обеспечили также массовые инвестиции в расширение ЦОД.

Вычислительная техника давно является двигателем роста индустрии ИС, но также в последние годы все более росту спроса на полупроводниковую продукцию обеспечивают такие отрасли, как телеком, автопром, промышленное производство и медицина. Облачные вычисления, технология 5G, искусственный интеллект, виртуальная реальность, IoT, автономные транспортные средства, робототехника и многие другие технологии нуждаются в полупроводниковых приборов, быстро развиваются и изменяют образ жизни потребителей и деятельность предприятий.

В IC Insights ожидают мощную трехлетнюю волну двузначного роста индустрии производства чипов, вызванную развитием перечисленных технологий. Также, после снижения мирового ВВП на 4.4% в 2020 году в IC Insights ожидают роста этого показателя на 4.8% в 2021, что станет самым высоким показателем роста с 1976 года. И, как ожидают в IC Insights рост рынка производства полупроводников будет соответствовать динамике изменений мирового ВВП.

В частности, прогнозируется, что продажи электронных систем вырастут на 8%, в то время, как в 2021 году рынок интегральных схем вырастет на 12% и установит новый рекордно высокий уровень продаж в $441,5 млрд, который превзойдет предыдущий рекорд в $421,7 млрд, установленный в 2018 году.

Также в 2020 году прогнозируется значительный рост капитальных затрат в полупроводниковой промышленности на 15%, поскольку TSMC и Samsung стремятся расширить свои производственные мощности, работающие по процессам 7нм и 5нм. TSMC также намерена запустить и расширить производство устройств по техпроцессу 3нм до конца 2020 года.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком МТС кадры Курганская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

15.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Доля Китая на рынке контрактного производства микроэлектроники продолжает расти / MForum.ru

13.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: Рынок КМОП сенсоров изображения обновит рекорды роста в 2021 году / MForum.ru

21.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Производители микроэлектроники США сохраняют мировое лидерство / MForum.ru

14.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Крупнейшие производители микроэлектроники забирают все большую долю рынка / MForum.ru

09.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай - единственный регион, где рынок контрактных производителей вырос в 2019 году / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 18:18 Modercom Тема: Слухи: Redmi Note 10 Pro получит Snapdragon 732 и АКБ емкостью 5050 мАч (07.01.2021)
Супер! Куплю себе, для моего увлечения https://kapper-ratings.ru/vprognoze/ самое оно
Сегодня 18:06 Modercom Тема: не могу отправить sms в сети Билайн
Так позвоните оператору и спросите. А вообще не выкидывайте старые кнопочные телефоны, приберегите - трудно прослушиваются они и отслеживаются сложнее мое хобби ...
Сегодня 17:43 Modercom Тема: Как сделать Skype полноценным каналом для связи с клиентами
конечно для продвинутых функций нужно подключаться с сервисам виртуальных атс, но на моей работе skype закрывает все потребности плюс в мессенджерах можно еще созваниваться мое маленькое хобби ...
24.01.2021 14:55 ABloud Тема: Еврейская АО (04.12.2007)
По последним данным самого популярного приложения для измерения скорости мобильного интернета – Speedtest международной компании Ookla, средняя скорость 4G МегаФона в ЕАО составляет 28,58 Мбит/с.
24.01.2021 14:54 ABloud Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
По последним данным приложения для измерения скорости мобильного интернета – Speedtest международной компании Ookla, средняя скорость 4G МегаФона в Хабаровском крае составляет 32,98 Мбит/с.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.01. [Новинки] Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)? / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней? / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Honor V40 представлен официально / MForum.ru

21.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

20.01. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Realme X9 Pro / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y31 c Snapdragon 662, 48 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei P50 Pro и P50 Pro+ / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Realme C20 / MForum.ru

18.01. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5 / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 21 Pro представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC Desire 21 Pro / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: