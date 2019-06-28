Телеком: В РФ самый дешевый безлимитный мобильный интернет в группе 50 развитых стран, и это плохо

MForum.ru

Телеком: В РФ самый дешевый безлимитный мобильный интернет в группе 50 развитых стран, и это плохо

28.06.2019, MForum.ru

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Речь идет об абсолютной стоимости безлимитного интернета, которая сравнивается по группе развитых стран без учета свободно располагаемого дохода граждан.

 

 В рейтинге стоимости 1 ГБ Россия заняла 4-место, что соответствует росту показателя по отношению к прошлому году.


Из интересных фактов - безлимитные тарифы есть в половине стран, включенных в исследование. Безлимитность ограничивается обычно по скорости и качеству стриминговых сервисов, нежели чем по объему трафика. Наиболее выгодным безлимитным тарифом в РФ назван Анлим за 300 руб. от Билайн.  


График, на мой взгляд, хорошо отражает не столько стоимость услуг, как таковых, сколько суперпозицию факторов: уровня благосостояния и покупательной способности населения; возможности операторов по сбору денег с населения за услугу доступа к мобильному интернету; разумности поведения операторов на рынке (конкуренция без разрушения рынка).

Высокое положение России в рейтинге должно огорчать читателя, а не радовать. За низкие тарифы приходится платить многим.
В частности, это одна из причин, почему в США, Южной Корее и Швейцарии могут себе позволить очень быстрые переходы сетей сотовой связи на новое поколение и высочайшие показатели охвата населения услугами сотовой связи, а в России не могут.

drive.google.com - скачать пресс-релиз

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Пресс-релиз

Топ-50 стран по стоимости гигабайта и безлимитного интернета

В России самый дешевый безлимитный интернет среди развитых стран 

Информационно-аналитическое агентство Content Review публикует результаты исследования тарифов на услугу мобильного интернета в 50 странах мира. В ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Впервые были зафиксирована и стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом. Наиболее дешевый безлимитный мобильный интернет в России, в рейтинге стоимости 1 Gb Россия заняла 4 место, улучшив свои показатели по сравнению с 2018 годом.

Основные моменты: 

  • средняя мировая стоимость 1 гигабайта мобильного интернета составила 195,5 рубля, в России – 37,9 рубля (269,3 и 55,5 рубля в декабре 2018 года соответственно) 
  • средняя мировая стоимость тарифа с безлимитным мобильным интернетом составила 2791,8 рубля в месяц 
  • Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом (см. график #1), соответствующие тарифы присутствуют в 26 из 50 стран, рассматривавшихся в ходе исследования 
  • Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым мобильным интернетом, переместившись на 4 место (см. график #2) 
  • на стоимость гигабайта влияют следующие факторы: 
    • увеличение пакетов мобильного трафика с одновременным снижением их стоимости
    • введение безлимитных тарифов
    • волатильность национальных валют
    • конкуренция на рынке
    • размер страны
    • доступность 5G

Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком с ориентиром на 10 гигабайт. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на 24 июня 2019 года. Список стран не менялся с 2016 года, когда была выпущено первое исследование, и отражает топ-стран по размеру ВВП. Исключение составляет Венесуэла, которую из-за продолжительного финансового кризиса в конце 2019 года заменила Румыния. 

«У операторов во всем мире стало заметно разделение тарифов на три группы: для старшего поколения с пакетом до 6-7 гигабайт, для молодежи с пакетом от 15-20 гигабайт и для гипервключенных абонентов с безлимитным интернетом. Операторы стали запускать тарифы с безлимитным интернетом, однако лишь в нескольких странах их можно назвать доступными, Россия – лидер среди развитых стран по доступности безлимитных тарифов. Примечательно, что запуск 5G подталкивает операторов к запуску безлимитных тарифов, но с высоким размером абонентской платы», - объясняет Сергей Половников, руководитель Content Review и автор исследования.

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теги: телеком аналитика стоимость мобильного интернета стоимость анлимов анлимы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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