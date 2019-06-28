Телеком: В РФ самый дешевый безлимитный мобильный интернет в группе 50 развитых стран, и это плохо

MForum.ru
28.06.2019,
Речь идет об абсолютной стоимости безлимитного интернета, которая сравнивается по группе развитых стран без учета свободно располагаемого дохода граждан.
В рейтинге стоимости 1 ГБ Россия заняла 4-место, что соответствует росту показателя по отношению к прошлому году.
Из интересных фактов - безлимитные тарифы есть в половине стран, включенных в исследование. Безлимитность ограничивается обычно по скорости и качеству стриминговых сервисов, нежели чем по объему трафика. Наиболее выгодным безлимитным тарифом в РФ назван Анлим за 300 руб. от Билайн.
График, на мой взгляд, хорошо отражает не столько стоимость услуг, как таковых, сколько суперпозицию факторов: уровня благосостояния и покупательной способности населения; возможности операторов по сбору денег с населения за услугу доступа к мобильному интернету; разумности поведения операторов на рынке (конкуренция без разрушения рынка).
Высокое положение России в рейтинге должно огорчать читателя, а не радовать. За низкие тарифы приходится платить многим.
В частности, это одна из причин, почему в США, Южной Корее и Швейцарии могут себе позволить очень быстрые переходы сетей сотовой связи на новое поколение и высочайшие показатели охвата населения услугами сотовой связи, а в России не могут.
drive.google.com - скачать пресс-релиз
+
Пресс-релиз
Топ-50 стран по стоимости гигабайта и безлимитного интернета
В России самый дешевый безлимитный интернет среди развитых стран
Информационно-аналитическое агентство Content Review публикует результаты исследования тарифов на услугу мобильного интернета в 50 странах мира. В ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Впервые были зафиксирована и стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом. Наиболее дешевый безлимитный мобильный интернет в России, в рейтинге стоимости 1 Gb Россия заняла 4 место, улучшив свои показатели по сравнению с 2018 годом.
Основные моменты:
Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком с ориентиром на 10 гигабайт. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на 24 июня 2019 года. Список стран не менялся с 2016 года, когда была выпущено первое исследование, и отражает топ-стран по размеру ВВП. Исключение составляет Венесуэла, которую из-за продолжительного финансового кризиса в конце 2019 года заменила Румыния.
«У операторов во всем мире стало заметно разделение тарифов на три группы: для старшего поколения с пакетом до 6-7 гигабайт, для молодежи с пакетом от 15-20 гигабайт и для гипервключенных абонентов с безлимитным интернетом. Операторы стали запускать тарифы с безлимитным интернетом, однако лишь в нескольких странах их можно назвать доступными, Россия – лидер среди развитых стран по доступности безлимитных тарифов. Примечательно, что запуск 5G подталкивает операторов к запуску безлимитных тарифов, но с высоким размером абонентской платы», - объясняет Сергей Половников, руководитель Content Review и автор исследования.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком аналитика стоимость мобильного интернета стоимость анлимов анлимы
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
17.05. [Новости компаний] Телеком: Новая тарифная линейка от Билайн - Двойной Анлим, Семья, Супер Семья, Супер Семья+ / MForum.ru
16.08. [Новости компаний] Пресс-релизы: Настоящий безлимитный интернет на тарифах «ВСЁмоё!» от «Билайн» / MForum.ru
02.07. [Краткие новости] LTE: Южноафриканский оператор Telkom представил "анлимы" LTE / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Дайджест телекома: Apple Watch 3 LTE, беспилотники и LTE, Visible и анлимы 4G в США, LTE в самолетах / MForum.ru
16.03. [Новости компаний] Тарифы: Билайн запустил обмены минут и SMS на ГБ и обратно / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro / MForum.ru