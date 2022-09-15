5G: USCellular расширяет сеть mmWave и представляет безлимитный домашний интернет

MForum.ru
15.09.2022,
USCellular представил всем желающим безлимитный беспроводный фиксированный интернет за $49,99 в месяц и начал расширять покрытие сети 5G mmWave.
Сейчас этот оператор обслуживает более 12,2 млн домохозяйств с фиксированным беспроводным подключениями к сетям 4G, 5G и 5G mmWave. В беспроводном варианте оператор обеспечивает подписчикам скорости доступа вплоть до 300 Мбит/c.
Клиенты, которые кроме подключения к фиксированным сетям, приобретают также услуги мобильной связи USCellular, получают возможность скидки на $20 с ежемесячного счета.
В апреле 2022 года компания запустила 5G mmWave Home Internet в 10 городах страны (фрагментарно). Сейчас оператор ведет расширение сети 5G mmWave с тем, чтобы охватить 125 тысяч домохозяйств в 30 городах. Дальнейшие планы оператора - охватить услугами 5G mmWave 170 тысяч домохозяйств в 50 населенных пунктах.
В 2023-2024 годы компания планирует запустить услуги фиксированного беспроводного доступа 5G также в среднем диапазоне частот.
Источник: Fierce Wireless
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теги: телеком 5G пятое поколение фиксированный беспроводный доступ анлимы
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