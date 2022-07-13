Тарифы: «МТС Доступ» — «пользуйся, не думая о лимитах»

13.07.2022, MForum.ru

МТС сегодня без особой огласки запустил новый вариант подписки - «МТС Доступ». Его краткое описание, в частности, появилось на сайте оператора.

На него стоит обратить внимание, поскольку устройство такое, что снимает основные классические «головные боли» с абонента – не нужно беспокоиться, сколько осталось трафика в пакете, не нужно заморачиваться о том, сколько потрачено и сколько осталось минут. Для любого «честного пользователя» в классическом понимании этого термина в применении к рынку телеком-услуг, это интересное решение при условии, если вас устроит цена.

Почему так? Потому что МТС уже на старте в обмен на предоплату пакета начисляет на счет абонента достаточно большой пакет, в Москве это 40 ГБ. Это было бы неплохо само по себе, с учетом среднего объема потребляемого трафика, но не так кардинально ново. Особенность в том, что если абонент этот лимит все же вычерпает, то МТС автоматически, без каких-либо действий или просьб абонента, начислит на его счет новый пакет, уже в 50 ГБ. Это повторится и в случае, если будет потрачен второй пакет.

То же касается и минут. Их дадут с самого начала несколько сотен. И, если этого окажется недостаточно, то будет начислен второй пакет… и третий… в рамках все той же первоначальной оплаты за пакет.

Кому НЕ подойдет новое предложение МТС?

Фродерам. Если вы собрались воспользоваться предложением «МТС Доступ» и использовать его в бизнес-целях, например, посадить на этот номер секретаря, «подвесить» колл-центр или использовать для постоянной пересылки файлов большого объема, система контроля трафика сделает вывод, что тариф используется не по назначению и включит ограничения. Честные абоненты, которые будут использовать тариф для частного общения и активного пользования мобильным интернетом с ограничениями не столкнутся. Во всяком случае, в этом меня заверили в компании, где я выяснял детали тарифа.

В предложение включена защита от спам-звонков – пользователям МТС она известна, как опция «МТС Защитник». Предусмотрены ответы за абонента на спам-звонки, разговор при этом записывается и транслируется в текст.

Не являясь безлимитным предложением, «МТС Доступ» обещает клиентам оператора схожий пользовательский опыт, но позволяет оператору ограничивать фрод в виде бизнес-использования подписки.

Подробные условия приведены здесь, .pdf

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теги: телеком МТС тарифы безлимиты анлимы