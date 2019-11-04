Телеком: Билайн отчитался за 3q2019. Большая стройка

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Телеком: Билайн отчитался за 3q2019. Большая стройка

04.11.2019, MForum.ru

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Вначале о грустном. В Билайн отмечают, что качество сети оператора все еще в среднем отстает от того, что обеспечивают конкуренты, связывая с этим продолжающееся сокращение абонентской базы. Впрочем, на это негативно влияла также структура ценообразования и эффективность дистрибуции в течение года.

 

В Билайн над ошибками работают. Сеть стабильно строится, строится активно, темпами, опережающими ряд конкурентов рынка. Конечно, недоинвестирование ряда предыдущих лет нельзя преодолеть одномоментно, инвестиции должны оставаться экономически целесообразными. Отсюда все еще сохраняющееся отставание в качестве сети.

Оператор предложил рынку более простые пакетные предложения, в этом в ВымпелКом видят восстановление ценовой дисциплины. И, конечно, гигантская работа проделана в области розницы, здесь можно смело подтверждать тезис компании об оптимизации дистрибуции.

Итоги 3q2019 отражают действие перечисленных факторов. Продолжилось снижение размера абонбазы, еще на 2.7% год к году, до 74,7 млн. Снизилась и база клиентов мобильного сегмента - до 54,8 млн (-2.5% гг), что объясняется в том числе сокращением продаж через альтернативные каналы после расширения собственной розницы. Сокращение "кормовой базы", то есть числа абонентов, даже на фоне улучшения качества абонентов и роста ARPU, дало о себе знать, снизилась выручка компании - с 76,75 до 74,69 млн руб. (-2,7% гг). Вклад в это обеспечило как снижение сервисной выручки, так и выручки от продаж оборудования.

Сервисная выручка в мобильном сегменте снизилась на -1,9% до 58,3 млрд руб (не забудем по повышение НДС с 18% до 20%). Заметно просел голосовой сегмент - голос уходит в мессенджеры, как в виде голоса, так и замещающего его текстинга. И сокращение выручки от голоса оказалось большим, чем даже значительный рост выручки от дополнительных сервисов, включая мобильные финансовые сервисы. Не помог существенный рост объемов передачи мобильных данных - вот она "плата" за безлимиты, бездумно введенные на российском рынке. Снизилась выручка от продаж оборудования и аксессуаров, на 10% гг (!), в компании это связывают с уменьшением фокуса на продажах с низкой маржой. Это было ошибочным решением?

 

Неожиданно хорошо выступил фиксированный сегмент. Он показал рост выручки в 3q2019 на 0.8% гг. Этому не помешала даже централизация выручки от транзитного трафика и управления арендой IP-портов в VEON Wholesale Servicies. Здесь немалая позитивная роль принадлежит конвергентным предложениям (FMC) Билайн. Абонентская база FMC Билайн в 3q2019 выросла на 17% гг, превысив 1.2 млн клиентов, теперь клиенты FMC составляют уже 47% в общей абонбазе ШПД.

Очень хорошо выступил B2B-сегмент. Похоже, операторы недооценивали этот сегмент в последние годы, но теперь уверенно наверстывают. Усилия Билайн по наращиванию портфеля цифровых предложений и решений для малого и крупного бизнеса обернулись для компании ростом сервисной выручки в B2B на 4.9% год к году.

Выросли показатели EBITDA - на 3.5% гг до 28,347 млрд руб., выросла рентабельность EBITDA - на 2.3 pp гг до 38%, очень неплохо. Не в последнюю очередь это было достигнуто закрытием порядка 120 собственных магазинов. Печально, что эта инициатива не встречает поддержки со стороны других участников рынка, которые так любят рассуждать о необходимости сокращения розницы, но на деле только наращивает число магазинов. Впрочем, сказалось и снижение затрат на частоты в 2019 году, а также снижение резервов.

Капзатраты. Что до меня, я предпочел бы видеть высокий уровень капзатрат, даже если бы это сдерживало рост EBITDA. В Билайн капзатраты (за вычетом лицензий до МСФО 16) в 3q2019 снизились относительно 2018 года, на 10,9%, ссылаясь на то, что много инвестировали в 1H2019. Это действительно так, иначе не получилось бы в 3q2019 нарастить число BS 4G на 43% (!). Оператор обещает продолжать инвестировать с особым вниманием к Москве и С.Петербургу. Здесь не только стройка емкости, но также создание современной инфраструктуры, которая бы была готова к интеграции новых технологий. Проще говоря, строится сеть 5G ready, что в дальнейшем позволит быстро развернуть 5G, когда государство даст возможность это сделать.

Несмотря на некоторое снижение абсолютной величины капзатрат, соотношение капзатрат (без затрат на лицензии) к выручке за последние 12 месяцев (LTM) без учета влияния МСФО 16 в 3q2019 оставалось на уровне 18,2%. Это сравнительно высокий уровень инвестиций. Если же говорить об абсолютном уровне капзатрат, то он вырос на 19% до 14,65 млрд. Прогноз Билайн по итогам года на соотношение LTE без МСФО 16 - рост до 22%. Напрашивается вывод о том, что компания Билайн всерьез намерена дотянуть свою сеть до уровня сетей конкурентов в обозримом будущем.

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Полная версия пресс-релиза: veon.com

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теги: телеком Билайн ВымпелКом итоги квартала финансы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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