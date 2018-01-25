Тарифы: В зону действия тарифного плана Verizon Go Unlimited кроме США вошли Мексика и Канада

25.01.2018, MForum.ru

Начиная с сегодняшнего дня, в зону действия тарифного плана Verizon Go Unlimited кроме США вошли Мексика и Канада. Безлимит, конечно, условный - за границами США можно потратить не более 500 МБ в день. Если вычерпать лимит, скорость падает до той, что обеспечивают сети 2G. Зато у любителей голосовых вызовов проблем не будет - теперь безроуминговое пространство включает не только всю территорию США, но и Канаду. Раньше такие опции были доступны только на сравнительно дорогом тарифном плане Beyound Unlimited, теперь оператор распространил их действие и на более бюджетный Go Unlimited.

Источник

теги: анлимы, безлимиты

+

Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ

+ +