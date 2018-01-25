Тарифы: В зону действия тарифного плана Verizon Go Unlimited кроме США вошли Мексика и Канада

MForum.ru
25.01.2018,
Начиная с сегодняшнего дня, в зону действия тарифного плана Verizon Go Unlimited кроме США вошли Мексика и Канада. Безлимит, конечно, условный - за границами США можно потратить не более 500 МБ в день. Если вычерпать лимит, скорость падает до той, что обеспечивают сети 2G. Зато у любителей голосовых вызовов проблем не будет - теперь безроуминговое пространство включает не только всю территорию США, но и Канаду. Раньше такие опции были доступны только на сравнительно дорогом тарифном плане Beyound Unlimited, теперь оператор распространил их действие и на более бюджетный Go Unlimited.
теги: анлимы, безлимиты
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© Алексей Бойко,
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