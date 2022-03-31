Тарифная политика: Операторы плавно уходят от безлимитов

31.03.2022, MForum.ru

Российские операторы и без того были не слишком рады, что немалое число абонентов пользуется безлимитами. Сейчас у них практически пропала возможность закупки нового телеком-оборудования, а вместе с ним и возможность расширения пропускной способности сетей. В этой ситуации ограничение темпов роста трафика за счет отказа от безлимитов кажется уже не только разумным вариантом оптимизации монетизации трафика, но и решением проблемы возможной деградации качества обслуживания.

В КоммерсантЪ заметили, что за прошедший месяц крупные операторы дружно отказались от продолжения подключения абонентов к безлимитным тарифам. Для этого их перевели в архив МТС, Yota и Tele2. Вымпелком убрал безлимиты из условий корпоративных тарифов, а МегаФон убрал неограниченные внутрисетевые вызовы.

Регулятор решил поучаствовать в процессе, которым операторы и без того занимались, и в конце марта посоветовал им "исключить неограниченное потребление", что дало "зеленый свет" и для изменений на архивных тарифах, если операторы сочтут это необходимым. Предполагаю, что операторы не будут делать это спешно, но постараются постепенно избавиться от наименее выгодных для них предложений прежних годов.

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теги: тарифная политика тарифы безлимиты анлимы