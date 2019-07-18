Телеком: МегаФон (и Yota) в Марий Эл предложили рынку безлимит без ограничений

18.07.2019, MForum.ru

Жителям Йошкар-Олы предложены тарифы "Твой безлимит на 12 месяцев" и Yota Max, которые могут рассматриваться в качестве конкурентных предложений не только другими операторами сотовой связи, но также и операторами фиксированной связи.

Предложение МегаФон дает возможность пользования мобильным безлимитом без ограничений на скачивание, причем, за минимальную сумму в месяц. Минус этого предложения - необходимость заплатить сразу за год вперед "круглую" сумму.

Те, кто может себе позволить выложить за мобильный интернет сразу 5100 руб., получат годовой безлимит с территорией действия "Вся Россия" (без Крыма, где действуют "особые условия") по-сути за 425 рублей в месяц, что весьма недорого.

Не осталась в стороне от инициатив материнского бизнеса и "компания" Yota - она также предлагает в Марий Эл настоящий безлимит по цене 600 рублей в месяц.

Оператор обещает не шейпить трафик?

В общем, на рынке Йошкар-Олы появились интересные и конкурентные предложения, на которые стоит обратить внимание.

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теги: телеком МегаФон тарифы анлимы Марий Эл Йошкар-Ола